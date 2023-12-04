重庆市丰都县仁沙镇陶家坪村党总支书记张国茂，差不多每个周末都要到村里建成不久的新丰书院走一走。12月1日下午4点多，张国茂又来到书院门口。他一眼就认出几个熟悉的身影，一群孩子看到张国茂后，也不由自主地加快了脚步。

“快点快点，晚了就没有好位置了！”9岁的陶胤丞一边走一边催促身边的小伙伴。“不急不急，都是好位置。”张国茂笑着跟孩子们打招呼。

10多分钟的时间，陆陆续续来了好几拨孩子，有的进了“仁智学堂”，有的进了“雅致书房”，还有几个去了“仁义礼堂”。

张国茂很欣慰：“看来这件事我们做对了。”

陶家坪村是距离丰都县城38公里的一个小山村，民国时期，村里建起了一座陶氏宗祠，后在此开办了新式学堂。因年久失修，被列入当地文物保护单位的陶氏宗祠一度濒临倒塌。

为促进乡村振兴，陶家坪村两委提出整合资源打造“书香陶家坪”的设想。村民和在外的陶家坪人积极响应，很快筹建了书香陶家坪发展促进会，并自发捐款35万元着手修缮陶氏宗祠。

“丰都是典型的西部劳务输出大县，全县85万户籍人口中近26.5万人外出务工，使1.4万余名留守儿童面临脱管失管。乡村精神文明建设迫切需要‘有声有形’的实践载体。近年来，县委县政府着力打造具备‘礼堂、学堂、食堂’三大核心功能的新丰书院。陶家坪的做法与县里的思路不谋而合。”丰都县委常委、宣传部部长殷洪江说。

遵循“低成本、全覆盖”的原则，丰都县统筹现有的农家书屋、乡情陈列馆等基层宣传思想文化阵地，通过完善功能、优化服务提质升级“转换一批”，清理整合农村闲置校舍、废弃祠堂等闲置资产和场所高标准高品质“盘活一批”，根据“规范化、标准化、实体化、数字化、长效化”的要求适度“新建一批”。

陶氏宗祠属于丰都要高标准高品质“盘活”的那一批。陶家坪在确保文物安全的前提下，修复完善了集议事堂、图书室、村社食堂等功能于一体的“仁义礼堂”“仁智学堂”和“仁爱食堂”。张国茂说，村里的新丰书院建成后，每个周末都会有志愿者来这里陪伴未成年人，村里的20多个留守儿童也会相约来这里看书、学习，做游戏。

陶胤丞的爸爸陶大奎早年因意外致残后一直在家休养，母亲常年在外务工。读小学三年级的陶胤丞，放学后总是觉得很孤单。村里的新丰书院，成了他周末最喜欢去的地方。陶大奎告诉记者，胤丞以前周末几乎不出门，总是自己在家里“闷”着，现在跟村里的同龄人一起玩、做作业，性格好了，成绩也好了。

陶家坪村五组57岁的陶大兴与77岁的陶林波是邻居，去年两家人因修建水池闹得不可开交。村里让两家人来新丰书院的“仁义礼堂”调解，村干部和乡亲们从法律法规、家风家训、村规民约到乡风道德，动之以情、晓之以理，终于化解了双方的心结。“好大点事嘛，同宗同源一家人，确实没有必要闹成那样。”当着村干部和乡亲们的面，两人握手言和。

丰都县仁沙镇党委书记龚德贵说，仁沙充分利用本土文化底蕴建好新丰书院，加快推进基层社会治理工作体系建设，通过祠堂议事、家训立事、食茶叙事、法理平事等方式，将当地优秀传统文化与人民调解工作深度融合，实现矛盾纠纷“能在村组不到县镇”的目标。

（记者 张国圣）

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