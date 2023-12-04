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深港青年音乐创享会前海落幕

2023年12月04日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报深圳12月3日电  （记者贺林平）2023深港青年音乐创享会日前在深圳前海深港青年梦工场落幕。这是深港青年文化交流共融的原创音乐之旅，吸引20多位香港青年原创音乐人参加，和深圳音乐人一起，为乐迷们呈现了一场高质量的视听盛宴。

12月1日下午，创享会在深圳粤语创作人刘莉旻与香港青年唱作人何英玮乐队的联袂表演中开场。来自香港与深圳的四位音乐人分别从各自角度，分享了香港和内地音乐创作的特色及两地市场的共通性与差异性，勉励香港青年音乐人用心感受生活、大胆创新，特别是与内地更多优秀的音乐人交流切磋，拓宽创作空间，在香港与内地两地文化交融中，形成富有个性特色兼具市场欢迎度的音乐风格和作品。晚上，到场的深港青年原创音乐人登台献上了一场温馨、愉悦的深港青年音乐原创音乐会，并与200多位现场观众分享了歌曲的创作背景和灵感来源，演出持续近2个小时，气氛热烈。

活动由香港积善之家慈善基金会、前海国际联络服务投资有限公司、星辰杰瑞文化等联合主办。

(责编：李依环、郝孟佳)

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