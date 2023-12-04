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身临其境上堂国情课：

香港高中生的贵州五日

2023年12月04日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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图为在贵阳一中，香港筲箕湾官立中学和贵阳一中学生共同上通用技术课。
新华社记者 褚萌萌摄

“对于贵州，你最好奇什么？”这是香港筲箕湾官立中学（筲官中）公民与社会发展科老师黄嘉豪近日给该校高二年级同学布置的“预习题”。

大多数同学对贵州都有点陌生，预习后好奇不已。带着好奇，100余名师生从香港来到贵州，在黔山贵水间寻找答案，展开五日生动的国情课。

今年4月起陆续成行的公民科内地考察，是香港培育国民身份认同的重要举措。作为首支赴粤港澳大湾区外的团队，筲官中此行意义独特。“特地选择西部省份，是希望带孩子们去与香港差异很大的地方，更全面地认识国家。”校长殷见欢说。

在秀美山水中领略地大物博

贵州地处西南山区，自然风光奇美，与香港的海滨城景迥然不同。

在黔南布依族苗族自治州荔波县大小七孔景区，山水林石交相辉映。走着走着，一块巨岩悬空凸起，一道激流顺势泄落，形成“拱门瀑布”。

林嘉盛同学从下经过，溅了一身水花，却很开心能“从视觉、听觉、触觉全方位感受自然之美”。

沿途种类多样的植物都挂着科普名牌。一些同学注意到一种叫“香港四照花”的植物，顿时感到亲切，纷纷拍照留念。

这里是世界自然遗产地，以喀斯特地貌闻名。筲官中副校长兼地理老师高永泰说，希望孩子们身临其境，加深对所学知识的感受。

贵州地质历史悠久，沉积地层发达。在贵州省地质博物馆的10余万件化石和矿产藏品中，有多件10余米长的“镇馆之宝”。

仰头观察100多平方米的海百合化石，郭臻同学留意到上面有切缝，就此询问讲解员。原来，为将化石运来展出，专业人员会细心对其进行分割和处理。

“这在保育自然和科普教育之间做了很好的平衡。”郭臻感慨。

夜幕降临，在安顺市黄果树景区里，变幻的灯光投射在树顶、水幕、岩石、地面。近年推行夜游项目后，枯水期的大瀑布也别具魅力。

“好像梦幻之境！”语文老师陈静娴说。

在大国重器中体会中国力量

安顺市关岭布依族苗族自治县，峡谷之上，一座红色桥体连起两边碧绿的山峰。2009年建成时，全长2237米的坝陵河大桥是世界首座山区峡谷千米级跨径桥梁。

桥面距水面370米高，吴梓晴同学一边克服恐惧走完全程，一边忍不住一直拍照。“之前我上过最高的就是澳门塔。”吴梓晴说，她在贵州刷新了登高的纪录。

山下的桥梁博物馆里，讲解员介绍，桥在峡谷纵横的贵州尤为重要，可以让“天堑变通途”，如坝陵河大桥就将两岸原本约1小时的车程缩短至约4分钟。

秦尉愉同学联想到熟悉的港珠澳大桥，一个在海上，一个在山里，都是规模宏大的超级工程。

大山里的另一项大国重器则“连接”更远的地方。在黔南布依族苗族自治州平塘县，群山怀抱中，形似大锅的“中国天眼”时刻探寻着宇宙信号。

“你好，我的外星朋友！”面对这个直径500米的世界最大单口径射电望远镜，有同学兴奋地开起玩笑。

卢家熙同学听讲解时格外专注。卢家熙说，因为刚刚学完电磁波原理，所以对“天眼”的工作运转十分感兴趣。

高新科技也可以“接地气”。在国家大数据（贵州）综合试验区交流体验中心，讲解员介绍大数据产业时，特别提到助农相关应用。

“农民不懂大数据怎么办呢？”庄秋桐同学问。

“只要做好数字基建和培训推广，农民无需懂得原理，即可在生活中使用，也能逐步提升科学素养。”讲解员回答。

在行万里路中感受国家发展

行程中，同学们还来到贵阳一中，和内地学生一起上课。该校历史老师龚麒结合贵州多民族的特色，讲解古代中国的民族关系以及统一多民族国家的形成发展。

课堂外，一中民乐团为同学们演奏了一曲少数民族音乐《三月三》。欣赏时，学过小提琴的潘恩彤同学对唢呐产生了兴趣，决定回港后研究下这种“声音震撼”的民族乐器。

一路所见，都是国情教育：大巴车行驶在蜿蜒山路间，引起同学们惊叹，也启发大家关注交通建设；一些景区全部使用电动车，有同学说这既是“科技成果”，也是“环保理念的落实”……

本学年，全港将有逾5万名高中生参与公民科内地考察，聚焦文化保育、经济发展、创新科技、自然生态等主题，逾40个考察团将走出大湾区，走进福建、上海、陕西等地。

在贵阳一中校园里，香港特区政府教育局局长蔡若莲表示，公民科内地考察可以让学生通过体验式学习，亲身了解国家最新发展成就。

有多年教龄的蔡若莲曾在贵州做过义工，此次带队重游故地，感觉“变化好大”。她说，期待同学们的考察心得可以呈现一个“全新的贵州”。

“敬贵州！”行程最后一餐晚饭，同学们唱着《海阔天空》，举起饮料干杯。这些十六七岁的香港少年从此和蔡若莲一样，与贵州结下一段缘分。

（据新华社香港电  记者褚萌萌、骆飞）

(责编：李依环、郝孟佳)

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