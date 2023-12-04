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广西发布重点产业急需紧缺人才目录

2023年12月04日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：广西发布　　重点产业急需紧缺人才目录

记者12月1日从广西壮族自治区人力资源和社会保障厅获悉，由广西壮族自治区人力资源和社会保障厅统筹指导的第六届中国（广西）人力资源峰会发布了《2023年广西重点产业急需紧缺人才目录》（以下简称《目录》）。《目录》公布了10个重点产业、203个急需紧缺岗位。

《目录》由广西壮族自治区人力资源和社会保障厅组织编制，旨在为各级政府部门制定人才政策提供参考，辅助相关单位开展人才引进、培养等工作，引导各类专业人才在各领域按需流动。

在战略性新兴产业、先进制造产业、数字经济产业、现代农业产业、轻工产业、文旅体育与大健康产业等广西重点产业中，战略性新兴产业、文旅体育与大健康产业、海洋经济产业的急需紧缺岗位占比分别排名前三。急需紧缺岗位数排名前五的城市，分别为南宁、柳州、玉林、桂林、梧州。

在《目录》公布的203个急需紧缺岗位中，专业技术类人才需求最为迫切，其岗位占比高达63.55%；其次为管理类岗位，占比为18.72%；高技能类岗位占比为14.78%；市场营销类岗位占比最低，为2.95%。在岗位紧缺度上，网络安全总监、铝合金研发技术专家、新能源工程师、土壤微生物与生态修复工程师等岗位，其紧缺程度被列为五星级。

 （记者 刘昊）

(责编：郝孟佳、李依环)

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