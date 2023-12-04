原标题：山西实施 科技研发人员倍增计划

记者12月1日从山西省政府获悉，为统筹解决当前山西省科技研发人员总量不足、研发经费投入强度偏低、人才队伍结构有待优化等问题，山西省政府印发了《山西省科技研发人员倍增计划行动方案》（以下简称《行动方案》）。

记者了解到，《行动方案》旨在增加全省科技研发人员数量。力争到“十四五”末，山西省每万名劳动力（就业人员）中研发人员数年均增速20%以上，达到全国平均水平。

为此，《行动方案》将从大力引育高层次创新人才、加强科技人才创新团队建设、充分发挥高校培养科研人员优势、加快高端创新平台建设、加快新型研发机构建设等11个方面具体推进。

《行动方案》明确，要聚焦山西省战略性新兴产业和未来产业，设立创新创业人才团队专项资金，发挥创新创业平台的“磁吸效应”，鼓励科研人员潜心开展基础科学研究与探索。山西省将通过联合建立技术研发分中心等途径，采取“一事一议”的方式，把国内创新创业人才团队汇聚到山西省相应的产业技术平台。

《行动方案》提到，为保障山西省科技研发人员数量实现倍增，对科技研发人员要加大正向激励力度。实行以增加知识价值为导向的分配政策，落实科研人才工资分配激励机制。支持事业单位将职务科技成果转化为现金奖励纳入绩效工资管理。鼓励企业对关键核心人才实施股权激励和分红权激励等中长期激励措施。支持科研机构为优秀青年科研人员设立青年科学家、特别研究员等岗位，在科研条件、收入待遇、继续教育等方面对青年人才给予必要保障。

（记者 韩荣）

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