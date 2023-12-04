原标题：用科学家精神铸魂育人

“每一部大师剧都是一堂思政金课。大师剧以原创话剧为载体，展现科学家精神风貌，助推新时代科学家精神铸魂育人。”近日，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”（以下简称“工程”）座谈会在京举行，吉林大学党委常务副书记冯正玉在会上如是说。

今年是工程走过的第10个年头。自2013年中国科协牵头实施工程以来，现已动员19所高校以邓稼先、钱学森等科学家为原型，自主创排20部舞台剧。截至目前，这些科学大师剧累计演出430余场。

工程入选剧目《马兰花开》由清华大学创排，讲述了“两弹”元勋邓稼先爱国奉献的感人事迹，10年来演出99场。清华大学团委书记王睿表示，《马兰花开》成为清华大学的思政金课，印证了科学家精神在青年中的感召力、影响力。

著名数学家陈景润勇攀高峰敢为人先的创新故事也因该工程被搬上舞台——《哥德巴赫猜想》于2013年启动创排。厦门大学党委副书记徐进功说，该剧第一次上演时，可容纳4000多人的厦门大学礼堂座无虚席，“科学大师名校宣传工程是非常生动的大思政课。”

观看话剧《钱学森》是上海交通大学新生的必修课之一。钱学森之子、上海交通大学钱学森图书馆馆长钱永刚表示，10年来，一批批交大学子接力演绎钱学森故事、感悟科学家精神，很多学生演员成为各行各业的栋梁。

音乐剧《罗阳》也起到了铸魂育人的作用。10年来出演该剧的学生约2000名，其中一大半进入航空航天行业，很多学子受到英雄罗阳的精神感召。“科学大师名校宣传工程通过小切口把大道理讲到了学生心坎上。”北京航空航天大学党委副书记程波说。

陕西省科协党组书记李豫琦表示，工程让科学家群体形象活了起来，成为落实“把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”这一重要指示的有效载体。

茅以升的女儿茅玉麟称，大师剧不仅使学生们感受科学家精神的光辉，还能增强他们的文化自信和民族自豪感。

中国地质大学校党委书记黄晓玫表示，《大地之光》等大师剧不仅有助于弘扬和传承科学家精神，还能引导广大科技工作者胸怀祖国服务人民，肩负创新重任。

近年来，《钱学森》等大师剧走出校门，亮相国家大剧院，深入港澳地区，科学家精神在舞台上熠熠生辉。受工程的启发，有高校还孕育出《先生向北》等原创话剧，工程的辐射作用不断凸显。

展望未来，与会者认为，要继续丰富工程剧目、提高创排水平，发挥更大影响力。

冯正玉表示，希望提供经费支持更多高校深挖教育资源，并呼吁艺术家参与大师剧创作。

李豫琦建议对工程中的汇演剧目进行动态扩容，同时增加演出数量和方式，如结合科技类节目或有纪念意义的时间和地点开展小型汇演。

上海交通大学党委书记杨振斌建议进一步加强宣传力度，适时启动大师剧海外名校巡演工作，让工程走向世界。

“迎着新一轮科技产业革命的澎湃浪潮，肩负着向科技强国进军的光荣使命，我们比任何时候都需要点亮这一精神火炬，照亮青年科技人才向科技高峰攀登之路。”中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记贺军科表示，深入推进工程，要更加鲜明地突出我国杰出科学家爱国奉献的宝贵品质，更有针对性地贴近青年学生思想现实，更加鲜明地发挥基层组织作用，更加主动地营造良好社会氛围，让科学家精神成为“网络思政课”的策源地。

（记者 代小佩）

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