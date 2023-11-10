原标题：展现新时代体教融合发展新面貌

日前，第一届全国学生（青年）运动会科学论文报告会（以下简称“报告会”）在南宁举行。通过为期两天的报告会，与会专家、老师及教练员对学校体育和体教融合进行了深入讨论。

报告会上公布的数据显示，2012年至2022年，我国义务教育阶段体育教师由43万人增加到70万人；学校体育运动场（馆）面积达标比例由51%提高到94.1%；体育器械配备达标学校比例由52%提高到97.3%，进一步增强了支撑学校体育改革发展的基础能力。同时，办学条件得到改善。

数据显示，全国学生体质健康水平总体提升，优良率由2016年的26.5%提高到2021年的38.5%。

报告会共组织了121场大会报告和学术交流。针对青少年和学校体育领域的焦点、热点和难点问题，举办了“体育精神与中华现代文明”“学校体育学术研究动态与成果转化”两个大会论坛以及3个分别聚焦“体教融合”“健康第一”“五育并举”主题的平行论坛。与会者深入探讨青少年健康和学校体育领域的热点问题，引导全社会更加重视学校体育，树立“健康第一”的教育理念。

“要把体育精神的培育作为学校体育落实立德树人的重点任务。”中国教育科学研究院副院长于发友认为，在关注体育运动提高学生体质的同时，也应该重视对学生体育精神的培养。

“从最近5年的体育研究热词可以看出，学校体育研究从早期比较宏观的研究转向现在以人为本的行动实践，研究领域越发落在人才培养上。”武汉体育学院期刊社社长万晓红认为，这是新修订的体育法把青少年和学校体育置于优先发展的战略地位后带来的可喜变化。

纵观报告会入选论文，不难发现研究论文紧跟体育与健康教育课程改革的热点，比如，“双减”背景下学校体育课和课外体育的有机整合，体育课程思政的路径策略，核心素养视域下体育课程改革、体育人才培养等。

“这些研究聚焦体育教学中的现实问题，体现了一线体育教师在教学实践中反思意识的增强，也体现了学校体育科研人员将科研成果应用于教学实践的目标导向。”中国教科院体卫艺研究所所长吴键说。

“本次报告会涌现出一批体教融合交叉性的高质量研究成果，极大拓宽了体教融合研究的广度和深度，展现了新时代体教融合发展新面貌。”全国高校体育教指委副主任张瑞林说。

北京师范大学体育与运动学院教授毛振明切身感受到，“参会的研究者越来越年轻”。他分析，学校教师学历提升，越来越多基层中小学教师参与进来，这也表明，基础教育阶段的学校体育科研水平正在不断提高。

全国中小学体育教指委副主任钟秉枢认为，报告论文成果将推动学校对体育进一步重视，让更多体育教师把上课和研究有机结合，促进学生全面成长。

（记者 王东 周仕兴）

(责编：李昉、郝孟佳)