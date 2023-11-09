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全国中小学影视教育高质量发展论坛在深圳举办

2023年11月09日16:40 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月9日电 （记者孙竞）近日，中国教育发展战略学会艺术教育专业委员会2023年会暨全国中小学影视教育高质量发展论坛在深圳举办。

中国教育发展战略学会常务副会长兼秘书长韩民表示，在地区开展艺术教育先行先试的创新实践中，要积极融合舞蹈、戏剧、影视等教学模块，深化学校美育教学改革，积极拓展教育教学内容和形式。会议探讨影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容及途径，促进地区艺术教育开创新局面。

“新时代美育教育注重培养学生的多元艺术感知和表现能力。中小学影视教育的深入探索，将丰富美育教育的内容和途径，构建美育教育创新平台，赓续中华优秀传统文化。”中国教育发展战略学会艺术教育专委会副理事长蓝晓霞谈到，影视教育高质量开展与拓展，有助于实现美育素养教育的均衡发展，孩子们也将会受益终生。

中国教育发展战略学会艺术教育专委会副理事长周星指出，当下的中小学影视教育，必须面对人工智能迅猛发展所带来的影响以及元宇宙、虚拟现实等高科技给予影像发展的新认知。北京师范大学教授王杰提到，创新型教学模式，是将艺术课程与教学实施过程转化为具体教学实践活动。在实施过程中，要将艺术综合实践与理论相结合，促使艺术教育在改革中不断发展，稳步前进。

北京市史家教育集团高级教师张立新建议，开展中小学影视教育，要建立影视教育课程体系，建立以影视学科为主的课程教学框架；组织学生开展微电影拍摄、微视频制作等影视创作活动，培养学生实践能力和创新意识；提供专项资金支持，设置固定资金比例保障学生观影条件；推广和扶植学生作品，扩大影视教育影响力，填补青少年影片缺口。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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