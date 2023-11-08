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霹雳舞项目 小选手表现抢眼

本报记者 王 亮
2023年11月08日08:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，第一届全国学生（青年）运动会霹雳舞项目比赛在广西钦州市体育中心体育馆落幕。比赛中，不少年龄未满10岁的小选手表现出色，博得现场观众的喝彩。业内人士表示，霹雳舞项目近年来广受青少年欢迎，发展前景令人期待。

　　葛爱晨和胡诗瑀均来自四川成都队，年龄分别为8岁和7岁。两名小选手个头不高，但在比赛中信心十足，面对比自己年龄大的选手毫不怯场，并且展现了很好的竞技状态。最终，葛爱晨获得女子个人组第八名，胡诗瑀也晋级女子个人组32强。

　　对她们取得的佳绩，两名小选手的教练郭明屹坦言没想到。更让他没想到的是，本次比赛中选手们表现出很高的竞技水平。“这表明年轻的霹雳舞选手取得了很大的进步，这项运动在国内开展得越来越好。”郭明屹说。对此，担任霹雳舞项目竞赛组组长的叶宇哲也有相同的感受。他说：“本次比赛中，很多孩子年龄不大，但已经达到很高水准了。”

　　经过激烈角逐，江苏南京队的亓祥宇、广西南宁队的郭朴分别夺得男子个人组和女子个人组冠军。近年来，年轻的中国霹雳舞选手在国际大赛中屡创佳绩。在杭州亚运会男子个人组比赛中，18岁的亓祥宇获得铜牌，15岁的郭朴也曾代表国家队参加巴黎奥运会预选赛。“年轻选手成长迅速、表现优异，让我们对国内霹雳舞项目的发展充满期待。”中国体育舞蹈联合会秘书长苏洁说。

　　比赛期间，葛爱晨和胡诗瑀常常独自完成比赛流程，不需要教练帮忙。北京市霹雳舞队的教练侯璐对她们也很了解。她介绍，两名小队员独立性强，外出比赛时，训练和生活都不需要教练过多操心。“霹雳舞不仅能为青少年提供展现运动才华的平台，也将对他们的性格培养起到积极作用，这也是霹雳舞项目受到广泛欢迎的一个原因。”侯璐说。

　　《 人民日报 》（ 2023年11月08日 15 版）

(责编：李昉、李依环)

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