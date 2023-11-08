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11月7日，第一届学青会大学男子组毽球三人赛，广西队以2∶0战胜广东队。图为双方队员在比赛中。本报记者 陶相安摄

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1.65万名“小青芒”以热情、专业的志愿服务彰显广西青年的风采，为举办一届“简约、安全、精彩”的学青会贡献着青春力量。

第一届学青会上，无论在比赛现场、保障车上还是运动员村，很多人都会对“小青芒”竖起大拇指。

“‘小青芒’是第一届全国学生（青年）运动会广西赛区志愿者的昵称，取自广西特色水果‘小青芒’，寓意志愿者默默为学青会忙碌付出。从他们身上，人们能够感受到志愿者的蓬勃朝气、无私奉献和奋进姿态。”第一届学青会执委会综合协调部副部长、共青团广西区委副书记谢建伟说。今年7月，第一届全国学生（青年）运动会比赛在广西北海等地陆续展开以来，已累计有1.65万名来自广西32所高校的志愿者上岗服务。

服务赛事默默付出

起跳、翻腾、入水……广西体育中心游泳跳水馆内，参赛运动员动作一气呵成，现场观众加油助威声不断。水池旁，跳水比赛兴奋剂检测站的志愿者随时关注比赛。比赛一结束，他们就迅速找到对应的运动员，引导他们到兴奋剂检测站接受检测。

来自广西民族大学民族学与社会学学院的大三学生董乐，就是这个志愿者团队中的一员。“每天早上从学校统一乘坐大巴出发，8点左右到达场馆，开始一天的志愿服务工作。晚上所有比赛结束后，再乘坐大巴返回学校。”董乐细数一天的时间安排。

虽然志愿服务工作很辛苦，但董乐非常珍惜这个参与学青会的机会。两米的身高，面带灿烂的笑容，董乐在志愿者团队中十分显眼，他笑称自己是一名“大青芒”。能在幕后默默为第一届学青会奉献自己的力量，这让董乐倍感自豪，他说：“想到精彩的跳水比赛背后也有我和伙伴们的努力，再忙再累都没关系。”

与董乐只是负责场馆专项志愿服务不同，比他小一届的黄饶霄承担起组织管理者的重任。作为广西民族大学志愿者管理服务中心的一员，年纪轻轻的黄饶霄已积累了一定的志愿者管理服务经验。在志愿者选拔中，她通过层层筛选，被确定为本届学青会跳水比赛志愿者团队负责人。

从测试赛到正式赛，黄饶霄的工作繁杂，既需要与相关部门对接，又需要向志愿者传达信息。88名志愿者分配在兴奋剂检测站、检录处、计分组、礼仪组、混合采访区等点位的多个小组，一旦哪个小组临时缺人，黄饶霄还要及时顶上。

热情周到注重细节

10月25日，位于广西南宁的第一届学青会运动员村，山东省代表团羽毛球队（校园组）领队吕祥恩与教练带着一面印着“有你们的付出 我们感受温暖”字样的锦旗，来到“志愿者之家”感谢志愿者。

“我们来到这里，有一种回到家的感觉。”吕祥恩表示，他们从南宁机场一落地，就受到志愿者的热情接待。

热情周到、青春洋溢的志愿者是大型运动会的一道风景。在广西，“小青芒”的贴心服务体现在很多细节上。

整齐摆放“二十四节气”中草药贴画、清点制作中药香囊的物料、复盘前一天的工作……一大早，在本届学青会运动员村的广西非遗活动体验区文化展厅，志愿者韦国选和伙伴们就已经忙活开了。

每天，有许多运动员、教练员在比赛间隙来到这里，感受当地中医药文化。在“小青芒”的帮助下，他们兴致勃勃地制作中药香囊，带走一份特别的学青会礼物。今年大二的韦国选就读于中药学专业。在他看来，成为“小青芒”也是一次学以致用的实践。“我们结合运动员的需求精心调配了这几款香囊，有安神助眠的，有清热祛湿的，也有提神醒脑的，希望能帮助他们休息好，以良好的竞技状态去比赛。”韦国选说。

“‘小青芒’，谢谢你！”“比赛加油，志愿者好可爱！”“香包好酷，我很喜欢！”在展厅的留言簿上，写满了运动员、教练员的留言。

漫步运动员村，“欢迎回家”的标语随处可见。除了齐全的配套设施，让人感到更加温暖的，还有志愿者贴心的服务。15岁的山东网球运动员张瑞恩说：“志愿者哥哥姐姐们的笑容很暖，服务更暖。我和教练不管到哪儿，都能得到他们热情耐心的帮助，我们感觉就像在家门口比赛一样，备赛状态也更好！”

自10月18日开村以来，本届学青会运动员村已收到430余封运动员手写的感谢信，诚挚的情感洋溢其间。

精心选拔严格培训

11月2日起，本届学青会（公开组）足球男子17—18岁组比赛在广西贺州市展开。“新学期一开学，我们就开始学青会志愿者的招募工作，得到学生们的积极响应，报名人数远远超过了招募人数。”贺州学院团委工作人员李任秋说。

据共青团广西区委广西志愿者指导中心主任周岚介绍，本届学青会志愿者招募按照“馆校对接”模式和身体适合、专业切合、时间吻合等“六合”原则，选拔能够充分展现广西青年奋发向上、蓬勃进取的朝气和风采的志愿者。广西构建了志愿者调度运行、系统培训和激励保障等工作机制，有关方面密切配合，积极为“小青芒”落实各项保障，为志愿者配发服务装备，同时，还积极协调各用人单位落实志愿者保险、餐饮、交通等保障措施。

逐梦新时代，青春更精彩。经过严格培训，如今，1.65万名“小青芒”以热情、专业的志愿服务彰显广西青年的风采，为举办一届“简约、安全、精彩”的学青会贡献着青春力量。

《 人民日报 》（ 2023年11月08日 15 版）

(责编：李昉、李依环)