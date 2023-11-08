原标题：黑龙江：加强科普能力建设

张晓燕 黑龙江省科学技术协会党组书记、副主席

2023年9月7日，习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时强调，要提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。黑龙江省科学技术协会以习近平总书记重要指示精神为指引，大兴调查研究，巩固深化主题教育成果，着力加强科普能力建设，提高公民科学素质水平，为黑龙江省高质量发展、可持续振兴提供高素质人才支撑。

目前，黑龙江省具备科学素质的公民比例已成功跨越10%的门槛，特别是产业工人、低学历人群具备科学素质的比例处于全国前列，位居东北三省之首，为创新龙江建设进一步筑牢科技创新人力资源基础。但在调查研究中我们也发现一些短板不足：一是机制创新力度不够，调动各方协同提升科学素质能力的水平不强；二是科普阵地作用发挥不够，对公众的吸引力不足；三是科普传播手段不新，公众获得感不强；四是社会组织动员不够有力，科技志愿服务成效不够明显。

针对调研中存在的问题，我们以“察实情、谋良策、破难题、促振兴”为要求，立足科协职责定位，围绕推进高质量发展大局，明确思路举措，进一步促进黑龙江公民科学素质的整体提升。

一是创新推进机制，做好科普顶层设计。我们要充分发挥黑龙江省科协作为黑龙江省全民科学素质纲要实施工作联席会议办公室的作用，积极打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设和国际化合作的科学素质建设生态，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围，提升社会文明程度。强化组织领导，不断扩大黑龙江省全民科学素质纲要实施工作联席会议成员单位数量，增强组织力量。以将全民科学素质提升纳入对市（地）重点任务目标考核体系为契机，进一步压实落靠各市（地）主体责任，将科普和全民科学素质工作从“软任务”变为“硬约束”，确保“十四五”时期，实现黑龙江省全民科学素质提升目标。

二是创新展教形式，建强科普工作阵地。大力弘扬科学精神和科学家精神，充分发挥全国首个地域性科学家精神宣传教育主阵地示范引领作用，并依托主阵地深入打造基层党建示范点和党建与业务工作融合品牌。持续组织黑龙江省7家全国科学家精神教育基地建立联盟，举办“科普大师课”“院士进校园”“院士报告会”等活动，大力宣讲科学家故事。注重发挥现代科技馆体系助力教育“双减”的第二课堂作用，推动科学知识、科学家精神、青少年科技创新赛事培训进校园。持续实施“英才计划”，推动高校与中学联合培养基础学科拔尖人才常态化制度化。持续将科技志愿服务融入新时代文明实践工作体系，让公众在文明实践中提高科学文化素质。

三是创新传播手段，加强基层传播体系建设。高质量履行提高公民科学素质的职责，需要持续深化科普供给侧结构性改革、激发多元主体科普传播动能、提升终端科普传播能力。我们要深入推进“科普传播进网格”工作，将科普传播与网格化管理深度融合，不断完善科普传播体系、壮大科普传播队伍、加大权威优质科普资源供给、规范绩效评价体系，充分总结经验，选树推广先进典型，巩固打通基层科普传播“最后一公里”工作成效，把“科普传播进网格”工作打造成黑龙江特色科普工作品牌。

四是创新服务方法，构建科技志愿服务共同体。扎实推进科技志愿服务高质量发展，持续开展“科普之冬”、科普大集、农村实用技术“空中课堂”活动，以及全国科普示范县科普服务联合行动，充分发挥18个全国科普示范县（市、区）、28个全国科普教育基地的示范引领作用，构建以县域为重点，以村（社区）为主阵地的基层科普组织动员体系。持续实施基层科普行动计划，发挥18个边境县（市、区）的科普服务功能作用；组织全省科普大篷车深入边疆地区，开展志愿服务边疆行活动，推动边疆群众科学素养提升，助力兴边富民。

(责编：李依环、李昉)