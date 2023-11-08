许振凌 海南省科学技术协会党组书记、副主席

科学素质是公民素质的重要组成部分，科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。为了落实党中央和海南省委有关部署，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，海南省科学技术协会开展了以“提高全民科学素质，服务海南自贸港高质量发展”为主题的专题调研。

我们围绕海南公民所具备的科学素质比例和科普工作成效，以及科普阵地、科普队伍建设等，召开座谈会，进行实地走访调研，线上线下开展问卷调查。

通过综合梳理我们发现，目前海南公民科学素质水平已进入稳步提升阶段，但总体水平与其他省份相比仍有差距，离2025年公民具备科学素质比例超过15%的目标还有一定距离。此外，海南公民科学素质发展不平衡，科技科普场馆基础设施建设与国内发达地区相比存在较大差距；海南省专业科普机构或企业较少，专门从事科普工作的人力资源不足，优质科技资源科普化率不高，科普政策法规体系尚不健全。

围绕调研发现的问题，立足调研成果的转化运用，着眼海南公民科学素质的全面提升，海南省科协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记关于科技自立自强的重要论述，召开主题教育专题调研研讨交流会，汇智聚力，研究提出提高海南公民科学素质基础工作的措施建议。

一是健全公民科学素质工作组织保障体系。推动各市县及省纲要办成员单位建立健全全民科学素质工作组织领导机构、会议机制、协调机制等。加快出台《海南省科学技术普及条例》，从立法层面完善科普工作评估办法、科普知识库建设管理办法、科普宣传活动管理办法、科普传播技术规范等法律法规。将科普工作纳入全省综合绩效考核体系，明确考核指标，细化得分标准，制定考核工作方案。推动各级政府将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平。拓展多元化科普资金投入渠道，通过购买服务、项目补贴、以奖代补等方式，引导企业和社会资本投入科普事业，确保公民科学素质工作均衡发展。

二是加强科普基础设施和科普阵地建设。大力推进海南科技馆建设，争取2025年落成开馆。持续推动市县实体科技馆、农村中学科技馆、社区科普馆、乡村科普馆等科普场馆建设，将优质科普资源向社区、村镇等偏远地区重点倾斜。创建一批科普示范县（市、区）、科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区，提高科普教育基地覆盖面。推动重点园区、科技型企业等建设展览展示馆、行业科普馆，进一步丰富现代科技场馆体系。

三是加大专业科普人才的培育培养力度。依托高校培养专业科普人才，增强科普人才储备力量。鼓励更多行业专业领域人才参与科普宣传及管理工作，适当增加教授、高级教师等高层次人才在科普工作中的配比。统筹全省科普工作者、科普志愿者及科技辅导员人才库建设，开展系统化科普能力培训，提升科普工作者的职业化、专业化水平。鼓励支持中小学开设科普（科技）教育课程，为建设一支规模宏大的科普大军储备人才。推动出台科普工作人员职称评聘办法，定岗定编，规范科普管理者、科普工作者梯队建设，增加基础教育专职科技教师在科普教育中的配比。完善各级各类科普阵地的评估制度。建立健全科普工作表彰机制，激励专业科普工作者成长成才。引进高层次科普专业人才，以弥补海南专业科普力量的不足。

四是强化公共服务类科普资源有效供给。推动高等院校、科研机构、重点实验室的优质科技资源适时免费向公众尤其是青少年群体开放。持续推动高校科普联盟建设，构建由政府、企业和高校深度合作的“科研+科普”模式。充分发挥社会组织及行业协会的作用，激励科学研究和技术开发机构、自然科学和社会科学类社会团体将科研活动、科技成果转化与科普工作结合。深化科普作品、科普短视频、科普游戏、科普情景剧等科普产品创作与推广应用，开发科普研学课程、打造科普产业链，提高科普产品的数量和质量。加快研发数字科技馆、数字科普地图、科普小程序，实现线上线下科普资源有效供给。

(责编：李依环、李昉)