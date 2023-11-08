原标题：广东：挖掘红色资源 传承红色基因

在抗日战争的烽火中，有一支英雄的队伍长期坚持在广东东江地区进行敌后独立作战，这就是被誉为“广东人民解放旗帜”的东江纵队。今年是广东人民抗日游击队东江纵队成立80周年，记者日前重新走访广东东江纵队纪念馆、大岭山抗日根据地旧址、中国文化名人大营救纪念馆等，追寻先辈战斗足迹，并探寻东莞、惠州、深圳三地如何充分挖掘利用红色资源，传承红色基因。

作为如今的制造业基地，东莞已是一片繁华，而它也曾是东江纵队抛洒热血的重要战斗地。广东东江纵队纪念馆就坐落于东莞大岭山抗日根据地旧址大王岭村的一个山头上。“东江铁流，南粤旌旗”八个大字立于纪念馆门前，将参观者的思绪一下子带回那段民族危亡、先辈奋起抵抗的革命岁月。

“东江纵队是华南地区最早成立的一支抗日纵队，被誉为‘华南敌后抗日劲旅’。”随着讲解员的生动讲述，东江纵队开辟根据地、反击敌人扫荡、游击作战、营救文化精英和民主人士等光辉事迹，在丰富的馆藏文物和历史照片中徐徐展开。

“爱国主义精神是东江纵队最鲜明的特征。这已成为我们建功新时代的精神力量。”广东东江纵队纪念馆馆长王红星表示，为进一步使东江纵队红色基因融入时代，纪念馆积极与周边党政机关、部队、学校合作开展宣教活动。

“针对小学生，我们开展了寓教于乐的‘东纵小战士’红色夏令营，让他们在战前部署、攻防演练等游戏环节中感悟红色文化；针对中学生，我们开发了适合中学教学需求的‘东纵第二课堂’，将历史教材中关于中国人民抗日战争的单元内容搬进纪念馆，进行展厅情境教学；面对大学生，我们联合了东莞理工学院、广东医科大学等10所共建高校开展‘东纵联大’馆校教育实践活动，将东纵革命历史文化与思政教育相融合。”王红星表示，利用红色资源来开展社会教育活动，就是为了让爱国主义精神在年轻一代中薪火相传，让历史学习变得更加深刻、生动。

在惠州市博罗县罗浮山脚下，坐落着一座占地逾5000平方米的纪念馆——罗浮山东江纵队纪念馆。它与位于东莞大岭山的广东东江纵队纪念馆、位于深圳坪山的东江纵队纪念馆互为呼应，共同讲述着东江纵队的红色故事。沿着东江纵队诞生、战斗、扩展的发展脉络，莞惠深三地系统性地修缮保护了诸多革命文物、革命遗址，将榴花公园、东湖旅店、土洋村东江纵队司令部旧址、东江纵队北撤纪念公园等红色景点“串珠成链”，带动了火热的红色旅游，让越来越多的市民和游客得到红色文化的浸润。

“罗浮山东江纵队纪念馆年接待游客130多万人次，是中外游客到罗浮山景区必游的红色景点。”罗浮山东江纵队纪念馆馆长曾庆香表示，为纪念东江纵队成立80周年，该馆牵头组织广东人民抗日游击队东江纵队历史纪念馆联盟，正在推动粤港澳大湾区七家东纵场馆形成馆际联盟，构建东江纵队历史纪念馆交流合作与资源共享平台。

位于惠州的东湖旅店，与位于深圳龙华区白石龙村的中国文化名人大营救纪念馆同样互为呼应，共同讲述着1942年“秘密大营救”的惊险故事——它们都是那次营救行动的中转站，见证了在香港沦陷期间，东江抗日游击队港九大队在中国共产党的领导下，冲破日军严密防守，营救出800余位爱国民主人士、文化精英及其他方面人士的历史。

“东江抗日游击队在香港沦陷时期对文化名人的营救反映了中国共产党和广大知识分子的血肉联系，成为抗日民族统一战线的重要组成部分。”中国文化名人大营救纪念馆名誉馆长朱赤表示。

广州航海学院马克思主义学院教授汪荣表示，东江纵队英雄儿女的精神力量会在一代代人的讲述和学习中传承下去，融入我们的红色血脉之中。

（记者 唐一歌 吴春燕 通讯员 周园）

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