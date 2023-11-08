原标题：杰青项目迎来改革

从国家自然科学基金委员会获悉，从2024年起，自然科学基金委将对上一年底资助期满的国家杰出青年科学基金项目（以下简称“杰青项目”）开展分级评价，并遴选部分特别优秀的项目给予15年近3000万元的支持。

据介绍，此举是为进一步强化杰青的项目属性，积极构建对优秀人才的长周期稳定支持机制，自2024年起开始执行。分级评价将确定“优秀”“良好”“一般”的评价等级，并将其反馈依托单位作为杰青项目负责人科研表现的评价参考。在此基础上，择优遴选不超过20%的优秀项目给予第二个5年滚动支持，资助强度加倍达到800万元，资助期满后再择优遴选不超过50%的优秀项目给予第三个5年1600万元的资助，通过15年近3000万元的高强度支持，集中优势资源培养造就高水平领军人才。

杰青项目是科技界广受好评、备受关注的一类人才项目，自1994年设立以来，资助人数从1994年的49人增长到2023年的415人，总计资助5700多人，在创新人才培养方面发挥了重要作用。（ 记者崔兴毅）

(责编：李昉、李依环)