新华社石家庄11月7日电 （记者张涛、刘桃熊）记者从7日召开的雄安新区人才政策新闻发布会上获悉，河北雄安新区近期制定出台关于打造创新高地和创业热土聚集新人才的若干措施，推出了顶尖人才、青年人才等各类人才引进及重大平台落地奖励等16条政策措施。

在吸引全球顶尖人才和优秀人才方面，措施明确围绕新一代信息技术、现代生命科学和生物技术、新材料，以及空天信息、绿色能源、金融科技等重点发展产业，积极引进顶尖科学家到雄安工作，给予2000万元至5000万元科研经费和300万元生活补贴，奖励一套不低于200平方米的住房；围绕疏解企业产业链上下游配套所需的关键技术，支持海内外高层次人才及团队带技术、带项目、带资金来雄安创办企业，给予最高5000万元资金支持；为外籍人才开辟出入境绿色通道，发放人才签证和工作类居留证件，提供医疗、教育、住宿等便利化服务。

在吸引优秀青年人才到雄安就业创业方面，措施提出高校优秀应届毕业生来雄安参加应聘考试免费入住“人才驿站”；入职后5年内，每月按博士生3000元、硕士生2000元、本科生1000元发放生活补贴；定期举办“雄才杯”创业大赛，为初创期、成长期项目提供落地平台，获奖项目落地后给予10万元至50万元奖励并提供两年免费办公和住宿场所。

在建设高水平创新平台聚集人才方面，措施提出对引进落地的全国重点实验室、国家技术创新中心、国家工程研究中心等，给予最高3亿元资金支持；对企业、高校、科研院所共建的重点创新联合体，给予5000万元至1亿元资金支持。支持经费中用于人才资助、生活补贴的比例不低于30%。

措施还在选人用人机制方面提出一些创新性举措。如对高端人才实行“特岗特薪”，围绕服务承接疏解和重点发展产业，支持用人单位设置首席科学家、首席技术官等特聘岗位，经认定后每年按年薪的50%至100%给予奖励；设立高层次人才“编制池”，为创新平台和科技型企业引进急需紧缺高层次人才提供专项事业编制服务；支持新型研发机构登记设立为事业单位，推动解决人才流动、社保养老等后顾之忧；允许高校、科研院所等国有企事业单位科技人才按规定在雄安兼职兼薪、按劳取酬。

(责编：李依环、李昉)