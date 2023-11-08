原标题：常州大学：奏响产教融合协奏曲

前不久，常州大学机器人产业学院2019级本科毕业生王泽垚在深圳一家科技型企业正式上岗。今年夏天，他凭借多项奖项和专利，得到了重点科技型企业的项目管理职位。

“我们注重给学生赋能，让学生既有融合多学科知识的能力，又能在实战中解决复杂工程问题。”常州大学校长陈海群说。多年来，该校坚持面向现代产业培养创新型人才，积极搭建校企协同育人创新平台，促进产教融合深度发展。

2018年，常州大学与江苏省中以产业技术研究院、常州市政府三方共建机器人产业学院，形成了一个“政校企合作共同体”，通过这一资源共融共享的组织形式，筑牢校企合作根基。“我们的定位就是培养企业需要的工程师、设计师，让学校教育和企业需求精准对接。”机器人产业学院院长徐淑玲介绍。

机器人产业学院按照行业标准、生产流程重构课程内容，打造与产业链相对接的课程体系。“学院支持我们在全校范围内跨专业选课，我学习过近十个学院的不同课程，收获颇丰。”2020级学生李如龙说。此外，机器人产业学院还新建多个校外教学实习基地，为学生提供良好的实践学习环境，实现教学、科研与实践的有效对接。

教师作为校企合作的“桥梁”，其作用至关重要。“我们要求导师不仅要具备过硬的学术能力，还必须有工程背景或者资深的企业经历，能够在理解产业需求的基础上实施教学。”机器人产业学院副院长储开斌表示。

2019年，常州大学发布了《关于印发常州大学教师专业技术资格条件等五个文件的通知》，实施教师分类评价，同时探索试行高层次人才“双岗双聘”举措，不以专利、论文数量论英雄，重点考察应聘人员的项目实操能力和项目指导能力。

“机器人产业学院聘请了行业资深专家、技术骨干和管理专家担任兼职教师，校外导师主教实践课程。”徐淑玲介绍。校内老师、企业高管、各领域的专家共同组成“导师团”，推动企业工程技术人员、高技能人才和高校教师的双向流动，切实为产教融合、协同育人提供强有力保障。

“常州大学将全面提升行业服务能力，全面提高原始创新能力，全面融入区域创新发展，强化人才共育、共引和共享，为建设制造强国贡献力量。”常州大学党委书记徐守坤说。

（记者 苏雁 本报通讯员 包海霞 盛熠）

(责编：李昉、李依环)