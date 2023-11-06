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长三角2024届毕业生专场招聘会举办

2023年11月06日09:35 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月6日电 （记者郝孟佳）4日，长三角2024届高校毕业生综合类专场招聘会在浙江工业大学屏峰校区举行。据悉，本次招聘会包括用人单位700家，提供就业岗位23000余个，是浙江省内今年秋季最大规模毕业生招聘会，旨在助力毕业生和用人单位“双向奔赴”。

长三角2024届毕业生专场招聘会现场。 学校供图

长三角2024届毕业生专场招聘会现场。 学校供图

据介绍，参加本次招聘会的用人单位包括浙工大校友企业94家、国有企业121家、三资企业52家、上市公司199家、世界500强企业65家、中国500强企业85家、中国民企500强企业79家。岗位需求涵盖“互联网+”、生命健康、新材料、化工医药、装备制造等多个行业。杭州、宁波、绍兴、衢州等多地人社部门组团来校招聘。各高校为学生提供大巴车组团前来求职，1.8万余名学生现场参会，投递简历超6万份，达成初步意向约4000余人次。

招聘会同步提供网上投递渠道，在现场设置专区，提供“简历门诊”、就业指导、政策咨询、留学规划、入伍咨询、职场形象和礼仪指导等“一对一”指导与服务。此次招聘会还有一道非常亮眼的“风景”，今年恰逢浙江工业大学建校70周年，参会的700家用人单位的展位，拼成了“70”字样。

据了解，本次招聘会由浙江省教育厅、上海市教委、江苏省教育厅、安徽省教育厅指导，浙江省教育发展中心、上海市学生事务中心、江苏省高校招生就业指导服务中心、安徽省大中专毕业生就业指导中心主办，浙江工业大学承办。自秋招启动以来，浙江工业大学已举办中大型招聘会和行业专场招聘会4场，线下宣讲会320余场，来校招聘单位累计1300余家次，为2024届毕业生提供了充足就业岗位。

(责编：李依环、熊旭)

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