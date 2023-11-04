新华社北京11月3日电 （记者魏梦佳）共赴学术盛会，共话人类文明。3日，第20届北京论坛在钓鱼台国宾馆开幕。来自32个国家和地区的600余名政要及专家学者云集于此，共寻文明互鉴、合作共赢之道，以携手应对全球性挑战。

北京论坛创办于2004年，是北京大学主办的国际学术论坛，致力于全球人文社会科学问题研究，推动文明对话与合作，促进学术发展和社会进步。20年来，累计已有80多个国家和地区的7000多位政要及专家学者参加此论坛。

本届论坛主题为“文明的和谐与共同繁荣——传承与互鉴”，下设16个分论坛和4个专题论坛，话题涉及国际合作与全球治理、人类文明与现代化道路、区域与国别研究、人口老龄化与可持续发展、知识传承与文明互鉴等多领域。来自中国、美国、日本、韩国、英国等多国专家学者3日在主旨报告及分论坛上密切交流，分享合作成果与见解。

“世界各国命运相连，共同发展是必由之路。不同文明在交流互鉴中取长补短，在求同存异中携手前行，才能集众家之长化解全球难题，为世界和平发展注入新动力。”北京大学校长龚旗煌在论坛开幕式上表示。

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃说，当今全球面临着日益频繁和复杂的挑战，如气候变化、地缘政治冲突等，没有国家能独善其身。国际社会须尽快采取行动，使可持续发展回归正途。

她表示，中国已成为世界舞台上不可或缺的重要国家，致力于解决全球性挑战，在可持续发展方面经验值得借鉴。中国提出的全球文明倡议具有远见卓识，有助于不同文明交流互鉴，为应对人类共同挑战、建设更和谐世界提供了很好的解决方案。

韩国SK集团全球董事长崔泰源表示，身处变革时代，不同国家、文化和学科间须加强交流合作，推动科技创新，才能应对自然灾害、环境污染等全球性挑战。“北京论坛为跨文化交流搭建了很好的平台，汇聚全球学者就全球性挑战提出创新性解决方案。”

龚旗煌表示，20年来，北京论坛已成为各国学者荟萃思想的重要纽带。“衷心希望大家继续通过这一重要平台，开展深入交流与讨论，点亮文明前行的灯塔，破解全球发展难题，为推动人类发展进步贡献智慧之光。”

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