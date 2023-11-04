人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

共赴学术盛会 共话人类文明

——中外专家学者相聚“北京论坛”

2023年11月04日20:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社北京11月3日电  （记者魏梦佳）共赴学术盛会，共话人类文明。3日，第20届北京论坛在钓鱼台国宾馆开幕。来自32个国家和地区的600余名政要及专家学者云集于此，共寻文明互鉴、合作共赢之道，以携手应对全球性挑战。

　　北京论坛创办于2004年，是北京大学主办的国际学术论坛，致力于全球人文社会科学问题研究，推动文明对话与合作，促进学术发展和社会进步。20年来，累计已有80多个国家和地区的7000多位政要及专家学者参加此论坛。

　　本届论坛主题为“文明的和谐与共同繁荣——传承与互鉴”，下设16个分论坛和4个专题论坛，话题涉及国际合作与全球治理、人类文明与现代化道路、区域与国别研究、人口老龄化与可持续发展、知识传承与文明互鉴等多领域。来自中国、美国、日本、韩国、英国等多国专家学者3日在主旨报告及分论坛上密切交流，分享合作成果与见解。

　　“世界各国命运相连，共同发展是必由之路。不同文明在交流互鉴中取长补短，在求同存异中携手前行，才能集众家之长化解全球难题，为世界和平发展注入新动力。”北京大学校长龚旗煌在论坛开幕式上表示。

　　联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃说，当今全球面临着日益频繁和复杂的挑战，如气候变化、地缘政治冲突等，没有国家能独善其身。国际社会须尽快采取行动，使可持续发展回归正途。

　　她表示，中国已成为世界舞台上不可或缺的重要国家，致力于解决全球性挑战，在可持续发展方面经验值得借鉴。中国提出的全球文明倡议具有远见卓识，有助于不同文明交流互鉴，为应对人类共同挑战、建设更和谐世界提供了很好的解决方案。

　　韩国SK集团全球董事长崔泰源表示，身处变革时代，不同国家、文化和学科间须加强交流合作，推动科技创新，才能应对自然灾害、环境污染等全球性挑战。“北京论坛为跨文化交流搭建了很好的平台，汇聚全球学者就全球性挑战提出创新性解决方案。”

　　龚旗煌表示，20年来，北京论坛已成为各国学者荟萃思想的重要纽带。“衷心希望大家继续通过这一重要平台，开展深入交流与讨论，点亮文明前行的灯塔，破解全球发展难题，为推动人类发展进步贡献智慧之光。”

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部