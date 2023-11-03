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成都引导学生课间走出教室

2023年11月03日09:34 | 来源：中国教育报
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原标题：成都引导学生课间走出教室

　　日前四川省成都市教育局印发了《关于合理安排作息时间促进中小学生健康成长的通知》，明确提出要坚持家校协同、校内校外衔接，合理安排中小学行课时间、课间休息、午休时间、课后服务、就寝时间，把课余时间留给学生、把空间留给家庭、把作业留在学校。

　　《通知》明确要求学校、家庭要引导学生加强体育锻炼，培养兴趣爱好，劳逸结合，保障充足睡眠；呼吁父母加强与孩子的沟通、交流和陪伴，融洽亲子关系；要求学校合理布置、调控书面作业总量，指导学生利用自习课和课后服务时间在校内基本能完成作业，避免学生回家后作业时间过长，挤占正常睡眠时间。

　　根据《通知》，成都市要求小学上午第一节课行课时间一般不早于8:20，中学一般不早于8:00。中午休息间隔时间原则上不少于1.5小时，鼓励学校通过配置午睡椅、午睡床等设施，创设午间“平躺睡”条件；中小学课间休息一般为10分钟，鼓励学校适当延长课间休息时间，引导学生走出教室通过适度活动或远眺等方式放松。各学校要向师生和家长公示作息时间表，接受监督。

　　《通知》明确，初中走读生晚自习结束时间原则上不晚于20:00，寄宿制学生晚自习结束时间不晚于21:00。高中走读生晚自习结束时间原则上不晚于21:30，寄宿制学生晚自习结束时间不晚于22:00。学校要建立弹性离校制度，经学生申请、家长同意，学生可提前离校。（记者 倪秀）

(责编：李昉、郝孟佳)

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