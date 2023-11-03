阳 光

坐在出租车副驾驶的位置上，望着窗外，我看到了北京的夜景：明亮的灯光、繁忙的街道、典雅的建筑。我用新奇的眼光看着眼前的一切，在心里想象着我即将开始的新生活。

那是我第一次到中国，从机场打车到学校。一转眼8年过去了。8年间，我在中国完成了基础中文的学习，也完成了社会学专业本科的学习，现在在中央民族大学攻读民族学硕士。8年间，那些带给我温暖的人，加深了我对中国的了解。这些人中，我想说说曾遇到的出租车司机，他们不仅让乘客按时抵达目的地，还让我这样来自异国的乘客透过他们，对中国有了更进一步的了解。

乐于学习的福建司机

4年前的一天，我在福建搭乘了一辆出租车，司机是一位来自当地的中年男士。我一上车，他就热情地跟我打招呼。发现我会说中文后，便和我聊起来。

当他听说我喜欢庄子时，车子正好停在红灯前，他惊讶地回头看了看我。我说：“没错，我喜欢庄子。”过了几秒，他主动和我击掌并和我握手，随后和我讨论起庄子的思想和名言。那一瞬间，庄子的思想跨越了国界，成为我们共同的精神财富。

他说我中文说得很流利，也下决心好好学习英语。就这样，我们成了朋友，也时常交流对人生的看法。令我惊讶的是，他学习英语非常认真，也计划和家人一起到国外旅行。从他身上，我看到了中国人勤奋好学、不断进取的精神。

热爱美食的江苏司机

还有一次，我在浙江遇到了一位来自江苏的年轻司机。那次，我是要到夜市逛逛。上车后，我问他夜市有没有什么好吃的可以推荐。听到我流利的中文后，他说：“啊呀，您会说中文啊！”然后我们就开始聊起美食来，他给我推荐了很多当地美食。听了他的介绍，我更加惊叹于中国饮食的丰富性。

他也向我询问索马里有哪些美食。我告诉他，索马里的美食多种多样，如果去旅游，一定要尝尝。

快到目的地时，司机对我说：“我拉过很多国际友人，但你是第一个和我用中文交谈的人。” 我说，这是一个很好的开始，不仅可以聊美食，也可以聊音乐、艺术，我们对美好生活的向往都一样。

乐于奉献的北京司机

3年前，我在北京遇到一位姓张的出租车司机。他之前的工作跟车辆调度相关，后来辞职开起了出租车。每逢节假日，张师傅都特别忙碌。虽然节假日不能和孩子一起过，但他却受到许多乘客的赞赏。乘客们通过各种方式来向他表达感激之情，这也让他感到自己所从事事业的价值。

这位可爱的司机让我看到了家庭团聚和节庆仪式在中国文化中的重要性，也让我看到了为他人和社会奉献是中国人共有的品质。

连接心灵的桥梁

在中国的8年，我已经记不清乘坐了多少次出租车穿越城市和乡村，穿过街道和小巷。流动的出租车承载了我太多的回忆。

出租车司机是一个普通的群体，甚至我都不知道大多数司机的名字，但他们在平凡的岗位上，让那些来他们所在城市的游客、来中国的外国友人，通过他们了解城市、了解中国。他们也成了展示中国的一个窗口和宣传城市的一座桥梁，让我看到了中国人的优秀品质。在出租车这个小小的空间里，司机们的温暖让我这个来自异国的人有宾至如归的感觉，我也向他们介绍索马里文化，短暂的互学互鉴让我们感受到了交流的魅力。

对我而言，出租车司机是情感之轮，是心灵之桥，连接起了我和中国的美好情缘。

（作者系中央民族大学索马里留学生）

(责编：李昉、郝孟佳)