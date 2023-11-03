“你好，很高兴认识你！”马耳他大学艺术专业的一年级新生亚历山德拉·阿里·拉希德用刚学会的一句中文跟记者聊了起来，“我想马上就开始学中文，中国文化真的很有意思，希望将来能够有机会去中国看一看。”

日前，拉希德和很多一年级新生一道，走进马耳他大学孔子学院图书馆，参加孔子学院开放日活动。

开放日活动内容丰富，除茶艺、品茗、竹笛等展示与互动环节，今年暑期去中国参加“汉语桥”夏令营的同学们还分享了所见所闻。

伊莱尼娅·科莱罗是马耳他大学中文专业三年级学生，她在活动现场向大家展示了自己在中国拍的照片。

科莱罗告诉记者，“汉语桥”夏令营之行让她和中国的联系变得更加紧密了。“在中国期间，我都习惯了大家说中文，回马耳他后，每天听不到中文反而不习惯。”

弗朗西斯科·盖勒尔念念不忘的是在中国品尝的各式美食：盐水鸭、鸭血粉丝、汤包、锅贴……“太棒了，我要强烈推荐给其他同学。”

盖勒尔在马耳他大学上大一时选修了中文，“我在中国的经历不仅帮助我提高了中文口语和理解能力，而且让我更深入地了解中国文化”。

马耳他大学孔子学院外方院长丹尼斯·米齐表示，孔子学院通过组织各种活动来展示中国文化，在大学里开设中文课程，同时在马耳他多个学校设有中文教学点。

孔子学院中方院长聂爱霞说，开放日活动是马耳他大学孔子学院多年以来坚持的传统，每年在新学年开学时举办。她说，希望通过丰富多彩的互动体验活动，向大学生们展示中国传统文化的独特魅力。

记者在活动现场看到很多学生向孔子学院的老师询问如何申请选修中文，憧憬着学会中文去中国旅行。

（据新华社电 记者陈文仙）

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