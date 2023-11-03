原标题：深圳南山：积极探索人工智能进课堂

近年来，为抓住AI等新技术对基础教育领域带来的变革和机遇，人工智能教育普及已经在深圳市的中小学课堂全面铺开。今年7月发布的《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》提出，要大力促进人工智能与教育教学深度融合，着力培育具有人工智能创新潜质的青少年群体。南山区积极响应人工智能教育部署和要求，全力推动人工智能与基础教育的深度融合，构建南山区中小学“人工智能+教育”的生态体系。

深圳南山实验教育集团荔林小学的小学生陆汉辰为了父母不在家时自己学习语言，用人工智能技术做了一款英语听写的小程序，能调节语速与节奏。“学习人工智能开拓了我的视野，在学习人工智能的时候，还能额外学习语文、数学、化学等内容。”陆汉辰说。

“这一代学生是信息时代的原住民，他们天然对新技术感兴趣。所以我们希望通过人工智能教育，提高学生的信息素养，培养创新与实践能力，为他们的全面发展奠定基础。”南山实验教育集团麒麟小学校长易伟湘表示。

早在2021年，南山区就发布了“推进人工智能教育的指导意见”，在全市率先开展中小学人工智能普及教育。

人工智能教育给学生带来的成长与改变，已经超乎老师和家长的预期。但如何设计科学化、普适性、匹配孩子各个成长阶段的课程体系，对深圳的学校和老师来说，却是“头一回吃螃蟹”，面临着许多不确定性与挑战。

“我们一方面和华东师大合作，同时也与国家的教材研究所合作，希望能在一到六年级全面铺开人工智能教育。”南山实验教育集团麒麟小学党政办主任吴惠玲说。

技术迭代日新月异，人工智能的内容尤为庞杂。老师们不仅需要快速消化新的技术，还要将大量的内容浓缩到有限的课时。为此，深圳市和腾讯等科技企业展开合作，打造人工智能教育实训平台，这一平台采用了国产自研的扣叮编程工具，具备图像识别、人脸识别、声音识别等前沿AI能力，内置动漫素材、IP角色等创作素材，方便教师教学与学生实训。

“平台功能很齐全，学生登录也仅需一个班级码即可完成，操作起来很方便。”吴惠玲说，老师们也可以借助人工智能教学平台上的内容与资源补充知识体系。

在人工智能教育中，“教育的人工智能化”也是一个重点。在采访中，记者发现，AI等新技术早已融入深圳中小学的课堂。比如，南山区荔林小学就通过人工智能技术打造了核心学科的数据平台，在语文课上学生可以通过输入素材，实现人机对话交互；在科学课上，学生通过画面互动了解原理，同时延展思考获得新的知识。

“人工智能等新技术的成熟，为我们的课堂和教学模式带来了很多创新，我们可以通过教学丰富孩子们的数字素养，让他们具备面向未来的实际能力，也通过人工智能技术找到最适合他们的教育方式，实现规模化的因材施教。”南山区荔林小学校长张祖志说。

（记者 党文婷 严圣禾）

(责编：李昉、郝孟佳)