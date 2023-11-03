人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

深圳南山：积极探索人工智能进课堂

2023年11月03日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：深圳南山：积极探索人工智能进课堂

　　 近年来，为抓住AI等新技术对基础教育领域带来的变革和机遇，人工智能教育普及已经在深圳市的中小学课堂全面铺开。今年7月发布的《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》提出，要大力促进人工智能与教育教学深度融合，着力培育具有人工智能创新潜质的青少年群体。南山区积极响应人工智能教育部署和要求，全力推动人工智能与基础教育的深度融合，构建南山区中小学“人工智能+教育”的生态体系。

　　 深圳南山实验教育集团荔林小学的小学生陆汉辰为了父母不在家时自己学习语言，用人工智能技术做了一款英语听写的小程序，能调节语速与节奏。“学习人工智能开拓了我的视野，在学习人工智能的时候，还能额外学习语文、数学、化学等内容。”陆汉辰说。

　　 “这一代学生是信息时代的原住民，他们天然对新技术感兴趣。所以我们希望通过人工智能教育，提高学生的信息素养，培养创新与实践能力，为他们的全面发展奠定基础。”南山实验教育集团麒麟小学校长易伟湘表示。

　　 早在2021年，南山区就发布了“推进人工智能教育的指导意见”，在全市率先开展中小学人工智能普及教育。

　　 人工智能教育给学生带来的成长与改变，已经超乎老师和家长的预期。但如何设计科学化、普适性、匹配孩子各个成长阶段的课程体系，对深圳的学校和老师来说，却是“头一回吃螃蟹”，面临着许多不确定性与挑战。

　　 “我们一方面和华东师大合作，同时也与国家的教材研究所合作，希望能在一到六年级全面铺开人工智能教育。”南山实验教育集团麒麟小学党政办主任吴惠玲说。

　　 技术迭代日新月异，人工智能的内容尤为庞杂。老师们不仅需要快速消化新的技术，还要将大量的内容浓缩到有限的课时。为此，深圳市和腾讯等科技企业展开合作，打造人工智能教育实训平台，这一平台采用了国产自研的扣叮编程工具，具备图像识别、人脸识别、声音识别等前沿AI能力，内置动漫素材、IP角色等创作素材，方便教师教学与学生实训。

　　 “平台功能很齐全，学生登录也仅需一个班级码即可完成，操作起来很方便。”吴惠玲说，老师们也可以借助人工智能教学平台上的内容与资源补充知识体系。

　　 在人工智能教育中，“教育的人工智能化”也是一个重点。在采访中，记者发现，AI等新技术早已融入深圳中小学的课堂。比如，南山区荔林小学就通过人工智能技术打造了核心学科的数据平台，在语文课上学生可以通过输入素材，实现人机对话交互；在科学课上，学生通过画面互动了解原理，同时延展思考获得新的知识。

　　 “人工智能等新技术的成熟，为我们的课堂和教学模式带来了很多创新，我们可以通过教学丰富孩子们的数字素养，让他们具备面向未来的实际能力，也通过人工智能技术找到最适合他们的教育方式，实现规模化的因材施教。”南山区荔林小学校长张祖志说。

　　 （记者 党文婷 严圣禾）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部