原标题：学思想见行动 解难题促发展

“暑假湘江新区博才白鹤小学曾老师来家访后，我对孩子多了耐心和理解，会更多地去倾听孩子的想法。在新的学期，我和孩子的变化都挺明显的。”近日一位学生家长说。今年夏天，湖南省长沙市开展中小学“暑假全员大家访”，老师们走入每个学生家庭，了解学生的家庭成长环境。这次家访是长沙市教育系统开展主题教育见行动的举措之一，让众多家庭受益。

“主题教育的落点，是推动解决当前长沙教育事业发展中人民群众最关切的问题；主题教育的成果，也要用发展的成效和人民群众的满意度来检验。”长沙市教育局党委书记、局长孙传贵说。

第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，长沙市教育系统坚持以人民为中心，对标中央有关要求，大兴调查研究之风，开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，聚焦办好人民满意教育和建设教育强国，深学细作，不断推动长沙教育高质量发展。

为了制定《长沙市全面加强和改进新时代学生心理健康工作十五条措施（暂行）》，长沙市委常委、市委宣传部部长、市委教育工作领导小组组长陈澎，于今年4月就组织召开了学校基层代表、区县（市）教育局局长、市直相关部门负责同志座谈会，调研全市学校心理健康教育问题。此后，长沙市教育局又分别组织了街道和社区干部代表、区县（市）教育局分管负责人或科室长、学校分管副校长或中层干部、班主任代表、学生代表、家长代表等7个不同类别的调研座谈会，全面深入听取意见，并书面致函22家市直相关单位征求意见。

围绕制约教育健康发展的主要情况和重点问题，长沙市教育系统开展了“五个一”活动，即组织一场师生对话、走访一批学生家庭、开展一次干群恳谈、进行一次问卷调查、回看一遍巡察审计，查堵点、破难题，摸清社情民意、解决实际问题。目前，涉及学生心理健康、教师队伍建设、党员管理评价、集团化发展、党风廉政建设等方面的问题均已形成解决方案。

8月中旬，“教师减负”成了长沙教师的热点话题。近年来，资料填报、打卡留痕、竞赛评比等各种活动，让中小学教师疲于应对非教学教研任务。为了减轻中小学教师负担，长沙市委教育工作领导小组秘书组通过问卷调查、多层次座谈和现场调研，广泛听取各个方面的建议意见，最终形成了《长沙市减轻中小学教师负担十条措施》。

“减负十条”规定，凡涉及学校的督查检查、考核评比、竞赛达标、专题教育和其他社会事务，均由党委教育工作领导小组统筹归口，实行清单管理。在2023年长沙市涉校项目清单中，全市涉校“督检考评”和“进校园”项目由年初申报的34项减少至16项。“‘减负十条’将极大减轻教师负担，使我们能够更好地投入教育教学，回归本职。”长沙市雨花区长塘里小学校长肖陈慧表示。

对暑期校外培训机构进行专项治理，是长沙市教育系统开展主题教育见行动的又一举措。暑假期间，长沙开展了为期两个月的暑期校外培训专项治理行动，市县两级教育主管部门与市场监管、公安、消防等部门开展联合督查，累计出动执法人员4200余人次，排查校外培训机构、托管机构等4700余家。

“我们开展主题教育，从一开始就奔着问题去、对着问题改，解决真问题、真解决问题，最终目的是要让群众切实感受到实际成效。”孙传贵说。

（记者 龙军 禹爱华 通讯员 周振飞 邓琼）

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