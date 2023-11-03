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体教融合拓宽乡村孩子成长之路

2023年11月03日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：体教融合拓宽乡村孩子成长之路

　　 运球、投篮、对战……傍晚时分，广西平果市新安镇中心小学的篮球场上特别热闹，放学后的孩子们在专职体育老师的带领下进行课后集中训练。

　　 “近几年，篮球已经成为学校的特色体育项目，我们还曾获得过联赛冠军。”在新安镇中心小学任职10年的体育老师潘小艳说。

　　 潘小艳口中的冠军是学校师生们引以为傲的荣誉——2019年8月，新安镇中心小学篮球队在2019姚基金希望小学篮球季全国集训及联赛中脱颖而出，勇夺全国冠军。

　　 “奖杯背后是体教融合给基层教育带来的巨大改变，孩子们越来越热爱运动，也变得更加自信。”在新安镇中心小学校长黄华看来，体教融合不仅给学校提供了更多参与体育活动和赛事的机会，更通过学校体育工作的完善为孩子们的成长注入了更多能量。

　　 作为一个西部山区乡镇，新安镇有18个村和1个社区，一些村屯与镇政府所在地相距超过20公里。“以前，学校基础设施相对薄弱，两三个篮球都不够孩子们上课用的。”潘小艳回忆，刚来学校任教时，学校体育器材都很紧张，更难言体育教学质量。

　　 如今，伴随着一系列体教融合举措的落地，新安镇中心小学和全国很多学校一样，学校体育工作迈上了新台阶。进入校门，迎面便是一个绿茵场和塑胶跑道组成的现代化操场，不远处还设有篮球场、羽毛球场等多个专门运动场地。

　　 “全校现在有8个体育老师，开设了篮球、足球、羽毛球、武术等多个体育课程，我们不仅要开齐体育课，更要上好体育课。”潘小艳说，近年来，她和同事们接受的专业培训频率也高了起来，更新教学理念和方法成为常态。

　　 在学校组织下，学生们的训练日益规范化、专业化。“早上课前体能训练、下午课后技术训练，孩子们参与积极性非常高。”黄华说，“此前学校门卫还曾反映，一些孩子主动到校时间太早了，早上6点就到校门口了。”

　　 课程之余，学生们参与的各级青少年赛事也多了起来。平果市文化体育广电和旅游局副局长许日昌介绍，近年来，平果市不断推动多样化的体育项目进校园，除了承办各类高规格青少年体育赛事活动之外，还广泛开展青少年校内校际体育比赛，平果顺利入选首批广西体教融合示范创建县（市）。

　　 多位受访教师反映，体教融合带动了学校整体教学效果的提升，孩子们不仅喜欢上运动锻炼，有了体育爱好，更从一项项活动和赛事中磨炼了意志、树立了正确的人生观。“我以前不爱说话，甚至有厌学情绪。加入学校篮球队后，我慢慢开朗自信起来，文化课成绩也逐步提高了。”一位受访学生说。

　　 “在近期举行的平果市中小学篮球赛中，我们学校男子组、女子组都进了前5名，但孩子们赛后还复盘总结，说下次要争取更好名次。”黄华说，“成绩不是目的，让人特别欣慰的是，孩子们能从体教融合中拓展视野、学有所获，自信勇敢地向前奔跑。”

　　 （记者徐海涛）

(责编：李昉、郝孟佳)

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