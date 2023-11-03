原标题：弘扬汉字书写文化

重庆市铜梁区是中国民间文化艺术之乡。韩愈、米芾等历代名家留下的大量珍贵题记，使铜梁墨香悠长。近年来，铜梁以“正字修身、习字育人”为主题传承弘扬汉字书写文化，探索贯穿汉字书写过程的“修身”新形式和“育人”新模式。全区中小学在延时服务课程中开展汉字书写练习，拓展汉字书写传播知识、启迪智慧、规范言行等方面的作用。

铜梁区巴川小学以“小龙人书写大人生”为办学理念，推进规范语言文字书写教育与书法艺术教育融合。学校开发的“诗书情”特色课程体系，让书写融入学生成长轨迹。“孩子上了学校的‘习字育人’课后，写字的姿势端正了，字越来越漂亮。还有一个明显的变化就是写字读书的时候能静下心来，对人也更有礼貌了。”谈到女儿的变化，小学生李妍茜的妈妈说。铜梁区金龙小学学生张柯睿说，长期的书法练习让自己不知不觉记住了很多名诗名联名篇，“有些古文很难背，写着写着就能背下来了”。

“书写离不开阅读。书法练习不仅能提高艺术审美修养，还能丰富拓展传承弘扬优秀传统文化的方式和载体。”铜梁区书法家协会主席李中华在全区发起组建了中华习字文化名城建设习字讲师团，通过开展习字文化进社区、进农村、进学校、进机关系列公益培训和展示，带动更多居民参与习字文化活动。在铜梁经营一家中式家具店的高峰一家，都是习字文化活动的“铁粉”。今年43岁的高峰，现在每天都练习书法。丈夫偏爱硬笔书法，她和两个女儿更喜欢毛笔字。“我们全家每天都会找时间坐在一起练字、看书。”高峰说。

（记者 张国圣 李宏）

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