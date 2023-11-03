原标题：用好本土红色资源这本“教科书”

陈树湘烈士事迹陈列室、黄兴故居纪念馆、杨开慧纪念馆……一个个红色教育基地遍布湖南省长沙市长沙县。近年来，长沙县致力于把红色德育打造成未成年人思想道德建设的全国品牌，每年开展中小学校红色德育活动近3000场次，接受红色文化洗礼的学生超17万人次，红色德育在长沙县蔚然成风。

“在李维汉纪念馆参观时，听了老师的讲解很受触动。”长沙县实验中学高一学生杨祺说，“唯有好好学习才无愧于先辈！”

9月1日，开学第一课，长沙县实验中学组织高一学生参观校内的“红色长沙”党史馆和李维汉纪念馆。不出校门，学生们就能体验红色研学之旅。

走进长沙县陈树湘红军小学，走廊和楼梯间都布置了红色文化墙。校园里的红色主题图书馆、红色主题绘本馆、陈树湘烈士事迹陈列室人来人往。

“陈树湘爷爷的故事我很熟悉，但每次讲解还是很感动。”在陈树湘烈士事迹陈列室，作为“红色志愿小小讲解员”的三年级学生张雁琳为师生和来宾介绍完陈树湘烈士的事迹后对记者说。

这些只是长沙县中小学校在校内开展红色德育活动的缩影。据统计，长沙县以红色名人命名的学校有18所，如特立小学、开慧中学等，这些学校深入挖掘本土红色资源，打造校内红色德育阵地，不断激发学生的爱党爱国热情。

“我是中国少年先锋队队员。我在队旗下宣誓：我热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民……”日前，长沙县黄花镇龙塘社区的30余名小学生前往杨开慧纪念馆参观学习。看到杨开慧和毛岸英在监狱的场景时，学生们的眼睛湿润了。

目前，长沙县已申报少先队红色校外实践基地26个。今年以来，长沙县组织引导少先队在红色教育基地开展主题活动、仪式教育、主题团（队）日活动约110场，全县中小学生参与红色研学实践活动人数超过5万人，培养红领巾讲解员2万名，真正把红色文化根植于中小学生心中。

长沙县教育局党委书记李文杰介绍，下一步，长沙县将在各乡镇（街道）打造一批未成年人社会实践教育基地，将其作为学校课后“三点半”中小学生社会实践大课堂，开设“有风景”的思政课，让学生走出校园了解当地红色文化，在行走中赓续红色基因。

“李大钊先生为寻求救国之路矢志不渝，周恩来总理为中华之崛起而读书，雷锋同志一生都在无私奉献，无数战士们无私无畏冲锋在前……他们对信仰的坚定，让人无比敬佩。”长沙县天华第二小学学生马俪菀的演讲引发现场观众强烈共鸣。

5月23日，在长沙县中小学“新时代好少年·强国有我”演讲、朗诵总决赛现场，经过层层选拔脱颖而出的44名中小学生依次登台，以饱满的精神和真挚的情感，深情回顾党和祖国发展的光辉历程。

“这样的活动可以培养孩子的自信心和爱国情怀，很有意义。”看完女儿的演出，家长廖女士一脸欣慰。

“长沙县本土红色资源是宝贵的德育教材，一个个红色教育故事成了全县未成年人思想引领方面最宝贵的‘活教科书’。”李文杰说。长沙县教育系统将充分发挥红色文化育人作用，积极引导青少年从小树立红色理想，当好红色基因的传承者。

（记者 龙军 禹爱华 通讯员 李杰 杨宁）

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