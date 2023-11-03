人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

四川农业大学：就业指南让毕业生少走弯路

2023年11月03日08:20 | 来源：光明日报
小字号

原标题：四川农业大学：就业指南让毕业生少走弯路

　　 “川农大的朋友能不能发一份就业指南给我？”“这应该是毕业生人手一本的必读书目！”……连日来，众多网友来到四川农业大学官网、官方新媒体留言区、招生就业处网页，寻求下载同一份资料《四川农业大学2024届毕业生就业指南》。

　　 “从今年8月到明年6月，不论是考研、考公，还是出国、入伍，每一个目标对应的每个月该做什么事，指南都梳理得好明白！”刚步入大四的川农大学生肖雨来看完指南后表示，这份详尽的就业指导书，让他对就业增添了不少底气。

　　 非常详尽、非常实用，是指南受到的最广泛赞誉。除就业月历之外，这份8万余字的指南还详细梳理了毕业生毕业流程，提供了就业去向与政策的相关分析，汇编了常见的就业信息渠道。针对毕业生就业时面临的常见问题，如三方协议和劳动合同的区别，“三支一扶”“西部计划”“农村特岗教师计划”的概念，就业面试应该怎么准备，就业违约金以及其他常见就业骗局等，指南都给出了明确翔实的答案。指南还特意邀请川农大往届优秀毕业生，分享自己保研、考研的经历和高质量就业求职的经验。

　　 其实，为每一届毕业生编写就业指南，是川农大近年来一直坚持的工作。“编写指南的初衷很简单，就是想让同学们少走一些弯路，能够更顺利更高质量地就业。”四川农业大学招就处处长廖鹏介绍，每年12月底，学校就会启动下一届的就业指南编写工作，根据应届毕业生就业意向调研结果，对学生关心关注的问题进行内容调整，汇总最新的政策。从编写、排版到校稿完成，历时4个多月，每年都力争在春季双选会前，将就业指南发放到准毕业生手中，让大家提早进行就业准备。

　　 廖鹏表示，学校将继续用心用情用智做好就业服务工作，主动融入“就业—招生—培养”联动机制改革大局，更好服务毕业生顺利就业。

　　 （记者 李晓东 通讯员 龙泓宇）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部