原标题：四川农业大学：就业指南让毕业生少走弯路

“川农大的朋友能不能发一份就业指南给我？”“这应该是毕业生人手一本的必读书目！”……连日来，众多网友来到四川农业大学官网、官方新媒体留言区、招生就业处网页，寻求下载同一份资料《四川农业大学2024届毕业生就业指南》。

“从今年8月到明年6月，不论是考研、考公，还是出国、入伍，每一个目标对应的每个月该做什么事，指南都梳理得好明白！”刚步入大四的川农大学生肖雨来看完指南后表示，这份详尽的就业指导书，让他对就业增添了不少底气。

非常详尽、非常实用，是指南受到的最广泛赞誉。除就业月历之外，这份8万余字的指南还详细梳理了毕业生毕业流程，提供了就业去向与政策的相关分析，汇编了常见的就业信息渠道。针对毕业生就业时面临的常见问题，如三方协议和劳动合同的区别，“三支一扶”“西部计划”“农村特岗教师计划”的概念，就业面试应该怎么准备，就业违约金以及其他常见就业骗局等，指南都给出了明确翔实的答案。指南还特意邀请川农大往届优秀毕业生，分享自己保研、考研的经历和高质量就业求职的经验。

其实，为每一届毕业生编写就业指南，是川农大近年来一直坚持的工作。“编写指南的初衷很简单，就是想让同学们少走一些弯路，能够更顺利更高质量地就业。”四川农业大学招就处处长廖鹏介绍，每年12月底，学校就会启动下一届的就业指南编写工作，根据应届毕业生就业意向调研结果，对学生关心关注的问题进行内容调整，汇总最新的政策。从编写、排版到校稿完成，历时4个多月，每年都力争在春季双选会前，将就业指南发放到准毕业生手中，让大家提早进行就业准备。

廖鹏表示，学校将继续用心用情用智做好就业服务工作，主动融入“就业—招生—培养”联动机制改革大局，更好服务毕业生顺利就业。

（记者 李晓东 通讯员 龙泓宇）

(责编：李昉、郝孟佳)