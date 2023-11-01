原标题：福州小学生“云游”台北市立动物园 关爱大陆赠台小熊猫

31日，海峡(福州)大熊猫研究交流中心、福州市湖滨小学、福州市乌山小学连线台湾台北市立动物园开展“两岸一家亲——福州熊猫世界带您云游台北市立动物园之小熊猫馆”科普活动。

10月31日，海峡(福州)大熊猫研究交流中心、福州市湖滨小学连线台湾台北市立动物园开展“两岸一家亲——福州熊猫世界带您云游台北市立动物园之小熊猫馆”科普活动。 夏雯 摄

“你知道小熊猫吗？”活动中，来自海峡(福州)大熊猫研究交流中心的科普教员为同学们详细介绍了小熊猫的习性、饮食、繁殖等信息，并讲述了海峡(福州)大熊猫研究交流中心赠台小熊猫的故事。

据了解，海峡(福州)大熊猫研究交流中心于2014年赠送给台湾台北市立动物园三只小熊猫，分别叫“欢欢”“丫丫”和“美可”，在两岸珍稀动物保育等方面具有重要意义。

通过现场连线，来自台湾台北市立动物园的科普教员线上带领同学们“云游”台北市立动物园的小熊猫馆。其间，小熊猫馆的保育员还向同学们展示了小熊猫的日常护理等，让同学们能够更深入地了解小熊猫的生活状态，并现场互动回答同学们的问题。

“通过这堂课，我们认识了拥有彩色照片的小熊猫，知道了大熊猫、小熊猫和浣熊之间的区别，也了解了小熊猫的一些软萌习性。”福州市湖滨小学学生吴芮希表示受益匪浅。

吴芮希还表示，希望两岸能够多开展像这样有趣的活动，两岸大朋友、小朋友可以多多交流。

活动接近尾声，来自福州市湖滨小学的学生们通过绘画、制作贺卡和小视频等形式为远在台湾台北的小熊猫送上了自己的祝福。

福州市湖滨小学相关负责人表示，本次活动不仅让学生们增强了环保意识，还以小熊猫为媒介，为两岸同胞架起了友谊的桥梁，促进两岸探索在动物保护、教育领域的交流、学习与合作。 (叶秋云 夏雯)

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