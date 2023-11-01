人民网北京11月1日电 以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛近日在辽宁沈阳举行。北方工业大学党委副书记、校长张立峰出席论坛并接受本网专访。

张立峰表示，学校致力于建设高水平应用型大学，着力提升人才培养与首都经济社会需求的匹配度。为集中学校的优势资源，今年，学校对本科招生专业进行了优化调整，主动撤销了广告学、日语、汉语言文学、建筑环境与能源应用工程专业。

张立峰谈到，思政课是学校在落实立德树人根本任务方面的重要抓手，要把思政课上好、上活，避免喊口号、读教条，同时要注重榜样的力量。“我所注意到的，思政课讲得成功的，都是和我们国家民族的切身发展、和大学的教育及科技成果的展现直接联合（结合）起来的，这样才能取得效果。”

在服务国家和北京经济社会发展方面，张立峰表示，学校自从1998年归到北京市所属（划转北京市管理）以后，不断融入和服务首都高质量发展，将学校与北京以及京津冀的发展紧密结合起来，在专业调整上基本获得了成功。学校积极开拓新专业，其中，智能交通、储能科学与工程、新兴城市风险防控等专业在国内形成了一定的影响力。

“教学是科研的基础，必须牢牢把握。”张立峰认为，教学和科研一样重要，甚至在某种意义上比科研更重要，因为大学的核心是培养人，而培养人的核心是教学。

“教学、科研是互相搭配、互相并进的。教学好，基础知识牢，科研做得好；科研做得好，成果多，符合社会现在的发展潮流，反过来去吸引学生认真学习，这是相辅相成的。”张立峰说。

文字：孙竞 实习生萧丹妮

视频：赵晨 邱宇哲 唐婕 李昉 实习生徐纪雪

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