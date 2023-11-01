人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

2023大学书记校长说——

张立峰：建设高水平应用型大学 服务首都高质量发展

2023年11月01日09:32 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京11月1日电 以“发挥高等教育龙头作用 夯实强国建设人才之基”为主题的人民网2023大学校长论坛近日在辽宁沈阳举行。北方工业大学党委副书记、校长张立峰出席论坛并接受本网专访。

张立峰表示，学校致力于建设高水平应用型大学，着力提升人才培养与首都经济社会需求的匹配度。为集中学校的优势资源，今年，学校对本科招生专业进行了优化调整，主动撤销了广告学、日语、汉语言文学、建筑环境与能源应用工程专业。

张立峰谈到，思政课是学校在落实立德树人根本任务方面的重要抓手，要把思政课上好、上活，避免喊口号、读教条，同时要注重榜样的力量。“我所注意到的，思政课讲得成功的，都是和我们国家民族的切身发展、和大学的教育及科技成果的展现直接联合（结合）起来的，这样才能取得效果。”

在服务国家和北京经济社会发展方面，张立峰表示，学校自从1998年归到北京市所属（划转北京市管理）以后，不断融入和服务首都高质量发展，将学校与北京以及京津冀的发展紧密结合起来，在专业调整上基本获得了成功。学校积极开拓新专业，其中，智能交通、储能科学与工程、新兴城市风险防控等专业在国内形成了一定的影响力。

“教学是科研的基础，必须牢牢把握。”张立峰认为，教学和科研一样重要，甚至在某种意义上比科研更重要，因为大学的核心是培养人，而培养人的核心是教学。

“教学、科研是互相搭配、互相并进的。教学好，基础知识牢，科研做得好；科研做得好，成果多，符合社会现在的发展潮流，反过来去吸引学生认真学习，这是相辅相成的。”张立峰说。

文字：孙竞 实习生萧丹妮

视频：赵晨 邱宇哲 唐婕 李昉 实习生徐纪雪

(责编：李昉、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部