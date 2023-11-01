本报记者 孙亚慧文/图

第六届中国·河南招才引智创新发展大会的人才洽谈专区。

求职者在第六届中国·河南招才引智创新发展大会现场了解相关信息。

10月27日，由中共河南省委、河南省人民政府、欧美同学会（中国留学人员联谊会）共同主办的第六届中国·河南招才引智创新发展大会（简称“招才引智创新发展大会”）在郑州举行，第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会同步举行。包括与牛津大学院士团队合作在内的10个高层次人才项目在本届大会完成签约。

如今，这一连续举办五届的引才活动已成为河南延揽天下英才、助力创新发展的重要平台。黄河奔腾，中原大地正以广博胸怀，迎接八方才俊。

汇聚全球创新资源

5年来，河南面向海内外大力延揽高层次、创新型、引领型人才（团队），广泛汇聚全球创新资源，助力中部地区更好提升引才规模与质量。据统计，2018年以来，招才引智创新发展大会已累计签约各类人才23.9万人、引进顶尖人才团队1300余个、落地高质量人才合作项目超2400个。

本报记者看到，由河南省科学技术厅发布的《技术需求汇编》手册中，详尽列出了企业诸多具体需求，“开发一种5分钟之内共聚速溶聚丙烯酰胺的产品”“需要一种新型材料来替代混凝土”……这也正是举办招才引智创新发展大会的目标之一——企业道出技术难点，以期借助大会作为桥梁，顺利找到技术合作方。

与往届相比，今年招才引智创新发展大会涉及的领域更加宽广。大会组委会办公室相关工作人员告诉记者，从参与机构来看，今年新增了郑州研究院等平台，同时，大会内容也更趋多元，增设国有企业和海外引才专场、高端人才沙龙、创业创新大赛等。

举例来说，由河南科技大学、郑州大学牵头，联合18家科研院所、国家重点实验室与龙头企业组建的龙门实验室，今年是头一次参加招才引智创新发展大会。一上午时间里，咨询者络绎不绝，他们中的许多人对在千年古都洛阳工作表现出了极大兴趣。

龙门实验室是此次大会洛阳专区内134家用人单位之一。为招引更多人才在洛干事创业，洛阳此次参会的企业覆盖现代医药、电子信息、先进装备制造、新型材料、新能源汽车、文旅等领域，其中，文旅企业是今年新增的。在河南洛邑文化旅游发展有限公司招聘负责人荆丹丹看来，汉服文化在洛阳“出圈”，借着这股热潮，他们希望能壮大团队，带动相关产业发展，为“国潮”再添“一把火”。

诚意与暖意满满

想让青年人才愿意来、留得住，除了搭建干事创业的平台，还要让大家实实在在感受到城市引才政策的诚意与暖意。

这次大会上，在河南省计量测试科学研究院博士后科研工作站工作的孙绮旋收到了一份特殊礼物——一把郑州市人才公寓的钥匙。依据当地人才政策，来郑工作的博士每月有1500元生活补贴，可以申请人才公寓，首次购房还有购房补贴。“我在‘郑好办’APP在线提交了人才公寓的申请资料，很快就完成核准了。”孙绮旋开心地说。人才公寓拎包入住，一定程度上免去了青年人才的后顾之忧，让他们能更专注于科研工作。

据郑州市有关部门工作人员介绍，截至目前，郑州已筹集了95个人才公寓项目，最快可实现60秒审批办理，已配租7397套（间），年底前将投入运营3.5万套。此外，当地还打造了29家青年人才驿站，能为来郑求职的青年提供7天免费住宿，堪称暖心“第一站”。

招才引智创新发展大会人才（项目）对接洽谈会现场，一处名为“省直单位高层次人才引进绿色通道”的区域人气颇高，等候区椅子上坐满了人，工作人员正在有条不紊办理业务。组织方相关人员告诉记者，在“绿色通道”区域，河南省完善了线下“一站式”快速通道、线上“一件事”快办通道和综合“一对一”服务通道，可以为高精尖和急需紧缺人才现场快捷办理岗位聘用、人员调动、工资社保、博士后进站等手续。

以产业、事业引才，用优厚待遇留才，这样才能依托人才链来壮大产业链。郑州临空生物医药园就是一个生动案例。

截至9月底，郑州临空生物医药园已引进各类专业人才1320人，其中博士44人，集聚了一批生物医药领域的科学家、企业家和创新创业人才。预计到2025年，郑州航空港生物医药产业片区产值将超过300亿元，成为集研发、孵化、生产、物流、销售于一体的生物医药产业基地，引领河南生物医药产业高质量发展。

广建大学“朋友圈”

“很荣幸受邀回到美丽的家乡河南……”招才引智创新发展大会开幕式上，武汉理工大学校长杨宗凯这样开场。

近年来，河南请“外援”共建大学研究院的步伐明显加快，诉求很明确，就是希望能推动更多创新资源向河南汇聚，从而可以在技术攻关、人才引育、科技成果转化等方面深入合作。

河南与大学的“朋友圈”的确在不断壮大。例如，上海交通大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、武汉大学、复旦大学、香港理工大学、英国华威大学、意大利米兰理工学院等一大批国内外一流高校纷纷表达合作意愿，其中部分高校研究院已落地、揭牌或明确设立郑州研究院。

以武汉理工大学为例，该校材料、交通、汽车、机械等优势学科与河南产业高度契合，双方拥有广阔的发展空间。2023年9月，武汉理工大学与郑州市人民政府、豫资控股集团签署战略合作协议，共建武汉理工大学郑州新材料联合研发中心，推动新能源动力与储能电池等研发成果落地转化，助力河南打造万亿级新材料产业集群。

“我们将努力推动学校与河南深化校地、校企合作，推进产学研用深度融合，更好满足河南新材料、电子信息、先进装备、新能源汽车等产业集群数字化发展对创新技术、创新人才的迫切需求。”杨宗凯说。

(责编：郝孟佳、李昉)