原标题：中国创新成为德国纽伦堡国际发明展亮点

为期3天的德国纽伦堡国际发明展10月30日落下帷幕，展会上来自中国高校、企业、科研机构的约80项发明成果作为中国创新发展的缩影，受到高度评价。

今年是纽伦堡国际发明展创立75周年。谈到七十多年来的全球科技发展，展会主办方AFAG展览有限公司股东兼总经理亨宁·柯尼克对新华社记者说，相比过去的发明，如今的创新融合了大量复杂的高新技术，而在这样的背景下中国创新发明的崛起尤其令人印象深刻。

“创新决定了我们的未来。”柯尼克说，过去二十年间，来自中国的创新不管在质量还是数量方面都快速崛起，中国成为世界上创新和发明领域最活跃的国家之一。

柯尼克举例说，德国上月刚刚举办了国际汽车及智慧出行博览会，这一展会历来是德国车企展示其创新成果的平台，而今年的展会上人们看到，大量来自中国的汽车生产商带来了他们的发明和创新，这背后是中国汽车工业、能源和储能行业的飞快进步。

“交通行业和储能领域的创新恰恰是我们未来所需要的。”柯尼克说。

在今年的纽伦堡国际发明展，中车株洲电力机车研究所展示了其研发的“智能轨道快运系统”，该技术融合了现代有轨电车和公共汽车各自优势，采用胶轮取代轨道交通工具的钢轮，使列车可以脱离常规轨道在公路上行驶，极大降低了公共交通基础设施的铺设成本和难度。

“这一跨界产品把有轨电车载客量大和公交车成本低的优势相结合，并且具有快速充电储能的优势，非常适合在欧洲市场使用。”中车株洲电力机车研究所有限公司工程师张陈林说，公司希望通过参加此次展会，为该技术在德国等海外市场的拓展做好准备。

清华大学在展会上展示了一项应用于地铁交通的智能能量管理系统，该技术通过先进算法生成精准控制指令，提升地铁制动过程中的能量回收效率。

清华大学电机工程系博士生李占赫介绍，该项目从2017年开始研发，两年前实现成果突破。相较传统技术，这一创新成果可以提升20%的能量回收率。这一技术未来将应用于中国城市的地铁系统，在海外也有广阔的应用前景。

“毫无疑问，今年展会的亮点是中国。”国际发明家协会联合会主席拉斯特加在展会期间对记者说，中国技术实力雄厚、科技人才众多，中国此次展出的不少发明项目都具有推向市场的潜力。

拉斯特加说，中国在专利申请数量方面全球领先，这背后是中国创新人才的杰出工作，同时也是中国政府对创新的鼓励和支持。

（记者李超）

(责编：李昉、郝孟佳)