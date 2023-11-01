人民网北京11月1日电 （记者郝孟佳）由英国文化教育协会、伦敦大学学院教育学院联合教育部中外语言交流合作中心共同主办的英国“中文培优”秋令营于10月20日至30日举办。本次秋令营旨在让学生们在实际应用场景下学习中文、感受中国文化、与中国语伴互动交流，进一步建立两国年轻一代之间的深厚友谊，促进文化的相互理解与欣赏。

英国的学生们在学习中国的书法。主办方供图

在为期10天的行程中，北京语言大学、西安外国语大学、华东师范大学、西南交通大学作为中方接待院校为英国的学生们组织了丰富多彩的语言学习以及中国文化体验活动。英国的学生们体验了中国的高铁，并乘坐地铁去探访商场与公园、走访伙伴学校、走进当地家庭。他们还学习了中国的书法、绘画、武术、竹编，体验了包饺子、制作海派点心等。

教育部中外语言交流合作中心副主任杨军介绍，“中文培优”学生来华项目是中英语言教育交流的重要组成部分，是两国青少年增进友谊、互相学习的重要平台。在中英双方的共同努力下，该项目已经为越来越多的英国青少年提供了学习中文、了解中国文化的机会。希望此次来华的同学们在沉浸式学习中有所进步、有所收获，未来积极参与中英人文交流，做中英友好的传承者。

伦敦大学学院教育学院中文培优项目战略总监Katharine Carruthers说：“希望通过本次秋令营，让英国学生亲身体验中国的人文环境，提高语言实际应用技能，并激发他们持续学习中文的内在动力。”

英国文化教育协会中国区副主任Lucy Philippson表示，十天的密集行程可以让英国学子很好地锻炼中文水平，让两国学生在互动中收获珍贵的友谊和难忘的经历。希望学子们能以此次项目为起点，保持深远而长久的友谊，不断学习跨文化知识和技能，提升自我修养和国际视野，助力中英两国友好交往。

(责编：李昉、熊旭)