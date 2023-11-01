王树涛

原标题：重点打造三支人才队伍

党的二十大报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。高质量的人才队伍是实现高水平科技自立自强的重要保证。在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育期间，中国科学院理化技术研究所（以下简称理化所）开展了以“建设高质量人才队伍，支撑高水平科技自立自强”为主题的调研。通过调查问卷、召开座谈会、走访实验室、与青年科技骨干“一对一”深度访谈等方式，我们多渠道了解情况，倾听一线科研人员的心声，进一步掌握详实信息。

通过调研我们发现，目前理化所在人才队伍建设方面还存在一些薄弱环节。一是从理化所层面对人才队伍建设的系统设计存在不足。二是部分领域缺乏在国内外具有较高影响力的战略科学家和学科带头人，人才梯队结构需进一步优化。三是需进一步加强青年人才的培养使用，探索新时代青年科技人才培养路径。

为扎实做好主题调研“后半篇文章”，切实推动调研成果转化，我们提出四项举措，进一步加强理化所人才队伍建设。

一是在理化所层面加强人才队伍建设顶层谋划。着力建设领军人才、骨干人才、青年人才三支队伍，打造“三支力量”，即战略科学家和学科带头人队伍——担当领衔重任的先锋力量；核心技术人才队伍——承担攻关重任的精锐力量；青年科研人员和后备队伍——接续创新发展的战略力量。“三支队伍”建设的目标是通过顶层谋划、系统设计，加快理化所科技人才队伍结构的战略性调整，形成在优势领域的科技人才接力。

二是立足科研实践，大力推动人才引进和培养。认真贯彻落实中国科学院党组定位、定标、定事、定人的战略部署，倾心引才、悉心育才。以国家战略需求为导向，进一步凝练科研方向，突出学科特色和优势，畅通引才引智渠道，面向全球引进高水平科技人才。依托重大任务，打造“领军人才+骨干群体”的建设模式，让更多优秀人才通过岗位锻炼和任务磨炼脱颖而出。结合理化所实际，针对不同岗位、不同学科特点，实行分类考核评价。依托国际合作平台和项目，开展人才交流合作。

三是把青年人才培养放在更加突出的位置。为青年人架梯子、压担子，建立青年科学家与战略科学家“一对一”的结对子导师培养机制，在重点任务中提高青年人才担纲领衔的比例，助力青年人才快速成长。持续举办未来科技大讲堂、未来青年论坛、博士后前沿论坛、交叉论坛等，为所内外优秀青年人才搭建学术交流与思想碰撞的平台。在研究生培养中坚持科研与育人并举，培育富有创新精神的科研生力军。聚焦打通青年人才“引、育、用、留”环节，通过“3H”工程着力解决青年人才事业发展和工作生活中遇到的实际困难，有针对性地帮助他们解除后顾之忧，让他们安心致研。

四是大力弘扬科学家精神，强化使命感与价值观塑造。把科学家精神作为鼓励和引导人才成长的核心价值理念，教育引导科技人才胸怀“国之大者”、心系“国家事”、肩扛“国家责”，主动担负起时代赋予的使命责任。深入挖掘和宣传优秀科学家事迹，用身边事激励身边人，推动青年科技人才树报国之志、定强国之念。组建以洪朝生等老科学家名字命名的青年攻关突击队，以科学家精神为引领，打造理想信念坚定的青年科技创新团队。传承发扬理化所“自强、务实、和谐、创新”的所训精神，为加快实现高水平科技自立自强贡献力量。

（王树涛 中国科学院理化技术研究所党委书记）

(责编：郝孟佳、李昉)