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北京市召开城乡义务教育学校“手拉手”结对工作昌平区现场会

2023年10月31日11:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京10月31日电 日前，北京市教委在昌平区小汤山中学召开全市城乡义务教育学校“手拉手”结对工作现场会。北京市各区教委负责同志，城乡义务教育“手拉手”结对学校代表近200人参加会议。

会上，昌平区教委就区域统筹推进城乡“手拉手”结对工作实施方案进行了解读和经验分享。西城区教委作为城区教育行政部门代表，汇报分享了发挥主城区优质资源辐射带动作用，促进学校间教育资源整合共享的经验做法。昌平区小汤山中学、西城区北京第三中学；昌平区史各庄中心小学、西城区中古友谊小学；昌平区实验二小、海淀区中关村一小；昌平区阳坊学校、丰台区北京赵登禹学校等四对结对学校代表交流了合作的考虑和具体措施，并进行了现场签约。

据了解，北京市教委已印发《北京市统筹主城区与乡镇义务教育学校“手拉手”结对帮扶工作方案》，统筹365对义务教育学校开展“手拉手”结对，覆盖了全市所有乡镇义务教育学校。同时，统筹考虑支持通州区基础教育质量提升行动计划及回天行动计划有关安排，将通州区及回天地区全部义务教育学校纳入结对帮扶范围。本轮“手拉手”合作将着力发挥城乡要素整合的倍增效应，探索城乡义务教育共同体建设，走出城乡义务教育“共同富裕”的新路径，促进结对学校相互促进，共同发展。

北京市教委要求，要把结对工作重点放在学生身上，积极探索开展结对学校间学生学伴关系的建立，创新性设计校际间访学计划、联合培养计划，探索突破校际界限开展学生的交流访问和联合培养，促进更多教育要素和优质资源在城乡学校间有序流动，推动“手拉手”工作从实际发生向提升学生的实际获得迈出关键一步。要以目标为引领，在统筹谋划、顶层设计上下功夫，增强方向感、计划性，又要以问题为着力点，在补短板、强弱项上持续用力，积极探索干部教师队伍一体化建设，扎实推进干部教师的交流轮岗、跟岗学习培训，开展全学段、全学科一体化教研，提升教师教书育人能力和教育教学水平，切实提高结对工作的精准性、实效性。

来源：北京市教委

(责编：孙竞、熊旭)

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