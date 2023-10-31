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首经贸科研团队发布2023年前三季度宏观政策“三策合一”指数

2023年10月31日11:36 | 来源：人民网-教育频道
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新闻发布会现场。首都经济贸易大学供图

新闻发布会现场。首都经济贸易大学供图

人民网北京10月31日电 （记者李依环）30日，首都经济贸易大学举行《2023年前三季度宏观政策“三策合一”指数与宏观政策展望》新闻发布会。该研究成果由首都经济贸易大学副校长陈彦斌团队发布，主要基于宏观政策“三策合一”指数对2023年前三季度宏观经济形势进行研判，并提出宏观政策建议。

据悉，本报告依托于宏观政策“三策合一”理论，测算了宏观政策“三策合一”指数，包括潜在增速、潜在增速合理水平、产出缺口、潜在增速缺口等，从短期经济稳定、长期经济增长、经济结构优化三个维度反映宏观政策的操作状况和调控效果。

会上，首都经济贸易大学校长吴卫星表示，宏观政策“三策合一”理论由陈彦斌教授2020年11月首次提出，是中国经济学的原创性理论。宏观政策“三策合一”指数每个季度发布一次，有助于学术界和政策界更理论性地、系统性地了解与研究中国宏观经济。

吴卫星谈到，长期以来，首都经济贸易大学高度重视重大现实问题研究，着力建设高素质教师队伍，逐步形成了高水平的人才培养体系。同时，学校也积极推进话语体系建设，增强服务国家和首都北京的辐射力，传播经贸学者智慧。希望此次发布会为大家理解当前宏观经济形势，并服务于宏观政策咨询提供良好依据。

在发布环节，陈彦斌回顾了宏观政策“三策合一”理论的缘起及理论内核。他表示，这一理论解释了潜在增速快速下行、结构失衡新型衰退等传统理论难以解释的新现象。研究成果基于调研内容，综合考虑当前宏观经济形势和宏观政策操作状况，对下一阶段的经济增速目标和宏观政策给出了具体建议。

会上，中国人民大学原校长刘伟、中国人民大学一级教授杨瑞龙、中国社会科学院金融研究所所长张晓晶、中国人民银行金融研究所副所长莫万贵、首都经济贸易大学经济学院教授杨春学等专家、学者围绕如何推进我国经济高质量发展等话题作主旨发言。

记者了解到，宏观政策“三策合一”是中国经济学的原创性概念和范畴，将稳定政策、增长政策和结构政策纳入统一的理论框架，旨在促使实际经济增速、长期潜在增速、最优经济结构下的潜在增速合理增速三者趋于一致，从而实现最优经济结构下的短期平稳运行与长期稳定增长。

(责编：李依环、熊旭)

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