李依环 实习生朱彦初

“学校坚定落实国家教育数字化战略行动，2022年，学校召开了高质量人才培养与招生就业大会，提出了‘5·30’行动计划，着力以数字赋能教育变革，培养卓越拔尖人才。”2023大学校长论坛期间，武汉理工大学副校长罗蓉在接受人民网专访时介绍。

加快推进教育数字化转型

据悉，“5·30”行动计划是该校在数字经济时代背景下推出的重大部署，旨在通过数字化与教学、科研、治理等深度融合，推动整个教育生态的重构与再造，全面部署学校落实立德树人根本任务、数字赋能“三领人才”培养战略转型、加快推进学校人才培养与招生就业高质量发展。

“‘5·30’行动计划中，一项重要的行动就是推进线上线下混合式教学。”罗蓉说，在线上，去年9月开始，学校启动了资源与数据双驱动的理工智课平台；在线下实行“AI智能巡课”，从课堂氛围、师德师风、师生互动等6个一级维度进行分析。通过系统采集数据、AI发现问题、督导人工干预一揽子做法，帮助提升课堂质量。

“行动计划加快了学校的教育数字化转型，初步形成了可复制、可借鉴的武汉理工方案。”罗蓉表示，下一步，学校将聚焦发展战略目标，持续实施卓越行动计划。

以产教融合提升人才培养质量

罗蓉介绍，面向数字时代的人才需求，武汉理工大学将重构本科人才培养方案，从课程思政、人工智能、专业素养、英语教改、体质健康、艺术修养、劳动实践等各个方面，构建五育并举培养人才的新标准，推动人才培养质量持续提升。

在学生培养方面，罗蓉表示，针对目前行业急需解决的卡脖子问题、工程技术难题，武汉理工大学与企业展开合作，由企业立项共同攻关。由企业导师、学校导师共同指导学生选题，确定科研项目，再倒推工程硕博士的培养方案。学生可根据需要跨学科选择课程，11个试点学院的研究生课程全部打通，共有1000多门课可供选择，一生一课表定制化培养。

“我们通过这样产教深度融合，学科深度交叉，来提升学生解决实际工程难题的能力。”罗蓉谈到，武汉理工大学还与企业联合建设了5个微专业，开设39门前沿课程，对接数字时代各大行业对引领人才的需求，聚焦行业急需解决的工程技术难题，深化产教融合，联合培养卓越工程师。

(责编：李昉、熊旭)