本报喀什10月30日电 （记者杨彦帆）日前，国家卫生健康委在新疆维吾尔自治区喀什市召开新闻发布会，介绍医疗人才“组团式”支援工作有关情况。国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，中央组织部与国家卫生健康委等相关部门共同组织实施医疗人才“组团式”支援工作，先后确定了支援西藏“1+7”，即西藏自治区人民医院和7家地市级人民医院，支援新疆“7+1”，即7家地市级人民医院和兵团第一师人民医院，共16家地市级及以上医院。2021年，又将西藏的13个县人民医院纳入支援范围。2023年7月启动了“组团式”援青工作，将青海省6个自治州人民医院纳入支援范围，目前正在组织进行援青医疗人才的选派工作。

医疗人才是提升医疗服务能力的关键。邢若齐表示，医疗人才“组团式”支援工作开展以来，一方面组织选派人才，截至目前已向西藏、新疆选派高水平人才3175名。另一方面加大培养人才力度，累计为西藏、新疆等帮带医疗团队千余个、医务人员7678名。受援医院有计划有步骤地派出了4357名医务人员到对应的支援医院进修培训。

“在各有关方面的共同努力下，当地医务人员的整体素质得到了明显的提升，医疗人才‘组团式’支援工作取得了明显成效。”邢若齐说，受援医院医疗服务能力不断增强，受援地人才结构进一步优化，医院科学管理水平持续提升。

“通过援疆专家的坐诊、义诊、会诊、远程会诊等多种方式，总体实现了‘大病不出自治区、一般病不出地州市、头疼脑热小病不出县乡区’的目标。”新疆维吾尔自治区卫生健康委副主任邹小广说。截至2022年，新疆临床专科从180个增加到258个，其中自治区和地区的重点专科数量达到154个，实现了国家重点专科零的突破，三四级手术比重由48.6%提高到57.8%，转诊率从1.54%降低到1.2%。

“一些受援地区海拔较高、条件艰苦，医疗队员在高强度工作的同时，身心健康也面临着严峻考验。”邢若齐说，在“组团式”支援工作政策设计之初，就把对医疗队员的保障作为一项重要任务，重视健康保障、生活保障和待遇保障。

邢若齐表示，经过多年医疗人才“组团式”支援工作，西藏、新疆医疗服务能力有了阶段性提升，但从全国三级公立医院绩效考核和县医院医疗服务能力第三方评估结果上看，受援医院与西部地区平均水平还存在差距，帮扶工作依然任重道远。下一步将继续加强问题导向、结果导向，补短板、强弱项，在着力提升医院管理水平、优化“以院包科”支援工作机制、坚持双向考核等方面继续重点推进。

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 13 版）

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