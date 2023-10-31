本报记者 杨雪梅 周飞亚

10月23日至25日，第四届中国考古学大会在陕西西安召开。800余名国内外考古学者齐聚，就不同话题进行了564场报告。围绕“统一多民族国家的形成与发展”这一主题，丰富多元的学术观点碰撞出思维的火花。

中国考古学大会每两年召开一届，每一届大会都聚焦特定的重大学术前沿问题，搭建起全国乃至世界范围内考古学家交流、沟通的平台。

从此次大会可以看出考古学科发展的新趋势。考古领域的划分越来越细致深入。截至大会开幕时，中国考古学会的专业委员会达到27个，涉及考古遗产、长城考古、大运河考古与保护等领域，充分体现了中国考古学学科体系、学术体系、话语体系不断完善。

此次新石器考古专业委员会参会人数最多，提交的论文达44篇。北京大学考古文博学院教授张弛介绍，从田野考古新进展到理论新思考，从“聚落与社会”到“交流与融合”，考古工作者对众多方面进行了讨论，一系列信息的交汇与观点的碰撞，为接下来的学术发展探索了方向。

“近些年的重要考古发现非常多，越来越多人把报告的重点放在了文献、器物与制度层面，放在了对当时的文化认同、社会转型的研究，这显示了中国考古学与历史学的深度融合。”中国社会科学院考古研究所副研究员常怀颖说。

涉及中华文明起源与早期发展、统一多民族国家的形成与发展的一批重要遗址的最新发现、前沿研究成果等，均在大会上发布。大会还举办了27场公共考古讲座，吸引了众多考古爱好者。

中国考古学会理事长、中国社会科学院考古研究所所长陈星灿说：“每一届中国考古学大会的举办，都集中展示了中国考古学的最新发现和研究成果，增强了世界不同地区古代文明的比较研究，也提升了中华文明的国际影响力。我们希望不断成长壮大的中国考古学队伍继续探索未知、揭示本源，肩负起新的时代使命，做出与这个时代相匹配的成绩。”

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)