人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

第四届中国考古学大会举行

展示考古学科发展新趋势

本报记者 杨雪梅 周飞亚
2023年10月31日08:36 | 来源：人民网－人民日报
小字号

10月23日至25日，第四届中国考古学大会在陕西西安召开。800余名国内外考古学者齐聚，就不同话题进行了564场报告。围绕“统一多民族国家的形成与发展”这一主题，丰富多元的学术观点碰撞出思维的火花。

中国考古学大会每两年召开一届，每一届大会都聚焦特定的重大学术前沿问题，搭建起全国乃至世界范围内考古学家交流、沟通的平台。

从此次大会可以看出考古学科发展的新趋势。考古领域的划分越来越细致深入。截至大会开幕时，中国考古学会的专业委员会达到27个，涉及考古遗产、长城考古、大运河考古与保护等领域，充分体现了中国考古学学科体系、学术体系、话语体系不断完善。

此次新石器考古专业委员会参会人数最多，提交的论文达44篇。北京大学考古文博学院教授张弛介绍，从田野考古新进展到理论新思考，从“聚落与社会”到“交流与融合”，考古工作者对众多方面进行了讨论，一系列信息的交汇与观点的碰撞，为接下来的学术发展探索了方向。

“近些年的重要考古发现非常多，越来越多人把报告的重点放在了文献、器物与制度层面，放在了对当时的文化认同、社会转型的研究，这显示了中国考古学与历史学的深度融合。”中国社会科学院考古研究所副研究员常怀颖说。

涉及中华文明起源与早期发展、统一多民族国家的形成与发展的一批重要遗址的最新发现、前沿研究成果等，均在大会上发布。大会还举办了27场公共考古讲座，吸引了众多考古爱好者。

中国考古学会理事长、中国社会科学院考古研究所所长陈星灿说：“每一届中国考古学大会的举办，都集中展示了中国考古学的最新发现和研究成果，增强了世界不同地区古代文明的比较研究，也提升了中华文明的国际影响力。我们希望不断成长壮大的中国考古学队伍继续探索未知、揭示本源，肩负起新的时代使命，做出与这个时代相匹配的成绩。”

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部