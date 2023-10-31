人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

织密未成年人用网“防护网”（来论）

河南省许昌市 常 言
2023年10月31日08:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

“青少年模式”旨在保障青少年健康用网。现实中，有些APP打着可绕过“青少年模式”的旗号，诱导未成年人充值。这削减了“青少年模式”的保护作用，不利于未成年人健康成长，引发讨论和关注。

能被虚置、绕过，说明“青少年模式”还需要不断完善技术手段、清除监管盲区，把防护网织密织牢。国家网信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，提出通过扩大覆盖范围、明确分龄原则、规定防绕过功能等，做出将“青少年模式”升级为“未成年人模式”的尝试，进一步提升其保护效能。此外，还可以依靠移动智能终端、应用程序、分发平台等协同联动，形成多主体全链条的保护合力，为“青少年模式”打上技术“补丁”。

如今，网络已成为未成年人重要的生活空间。强化未成年人网络保护，既需要升级模式，也需要各方携手，培养未成年人健康用网的良好习惯。相关企业加强自律、优化产品设计，有关部门强化监管，家长以身作则、树立榜样，学校开展网络安全教育、提升学生网络素养。多方携手，形成合力，定能帮助未成年人享受更加健康的网络生活。

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部