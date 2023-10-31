河南省许昌市 常 言

“青少年模式”旨在保障青少年健康用网。现实中，有些APP打着可绕过“青少年模式”的旗号，诱导未成年人充值。这削减了“青少年模式”的保护作用，不利于未成年人健康成长，引发讨论和关注。

能被虚置、绕过，说明“青少年模式”还需要不断完善技术手段、清除监管盲区，把防护网织密织牢。国家网信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，提出通过扩大覆盖范围、明确分龄原则、规定防绕过功能等，做出将“青少年模式”升级为“未成年人模式”的尝试，进一步提升其保护效能。此外，还可以依靠移动智能终端、应用程序、分发平台等协同联动，形成多主体全链条的保护合力，为“青少年模式”打上技术“补丁”。

如今，网络已成为未成年人重要的生活空间。强化未成年人网络保护，既需要升级模式，也需要各方携手，培养未成年人健康用网的良好习惯。相关企业加强自律、优化产品设计，有关部门强化监管，家长以身作则、树立榜样，学校开展网络安全教育、提升学生网络素养。多方携手，形成合力，定能帮助未成年人享受更加健康的网络生活。

《 人民日报 》（ 2023年10月31日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)