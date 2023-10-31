原标题：解决毕业生就业结构性矛盾 政校企联动不可少

《光明日报》教育周刊近期连续推出《科研助理：为大学生就业创造新机会》《树立理性择业观，跑出就业加速度》《消除信息差，就业不迷茫》等一系列报道，切中肯綮、发人深思。受此启发，笔者想就如何帮助高校毕业生实现高质量就业谈一点自己的思考。

当前，我国高校毕业生就业形势总体稳定，但就业总量压力依然存在，结构性矛盾较为突出。要破解这一难题，必须明确政府、学校和企业三方主体责任，构建深度交叉融合的利益共同体，塑造政校企协同联动新优势，共同培养社会与市场所需人才，充分发挥“1+1+1>3”的协同效应，进而助推毕业生高质量就业。

第一，进一步健全招生与就业联动机制，推动招生、就业环节有效衔接。各级政府和高校需进一步完善招生与就业数据库建设，以数字化赋能高等教育招生与就业工作。通过国家宏观统筹分析招生就业规模、地方政府动态调整招生就业指标、高校灵活调整专业设置和招生数量、企业结合自身发展需求增设岗位等举措，优化高校学科专业结构，切实提升高校专业设置与社会需求的匹配度，尽力化解毕业生就业难题。教育行政管理部门需督促高校及时发布各专业就业质量年度报告，并指导其据此调整招生计划和培养方案，既为考生选择专业和学校提供借鉴参考，也为个性化高素质人才培养提供科学依据。此外，教育相关部门还应从制度建设、信息共享、反馈处理、透明度提高和评估验收等方面改进和完善高校就业反馈机制，通过建立完善的就业数据收集和分析系统，加强与企业就业信息共享和交流，实时跟踪毕业生就业单位、就业行业、就业区域、专业去向等，客观评估招生与就业联动机制有效性，为优化招生工作提供理论支撑。

第二，健全职业生涯规划，帮助大学生树立正确就业观。当前，部分毕业生仍持有精英化的就业观念，对于就业去向抱有过高期待，导致“慢就业”“缓就业”问题越发突出。对此，高校应建立健全职业生涯规划教育体系，关注职业生涯规划课程建设和教材编写，通过专业课程培训、实践活动开展和职业规划个性化辅导等形式，帮助大学生结合自身兴趣、能力与发展目标合理规划职业生涯。同时，校企双方应进一步拓展合作的深度与广度，通过为大学生提供实践和创业机会，让其在工作中体验和了解相关职业，帮助大学生精准定位未来就业走向。此外，高校还应提升思政教育与就业服务的结合度，通过入学教育、课程思政等多种方式，鼓励高校毕业生将个人奋斗的“小目标”融入党和国家事业“大蓝图”，引导他们踊跃到西部、基层就业，把青春汗水挥洒在国家最需要的地方。需要强调的是，政府部门和高校需加强就业政策的宣传普及，让更多毕业生了解就业政策，以便他们作出适合自己的职业选择。

第三，健全专业见习与实习制度，深入推进校企合作。高校应制定科学合理的专业见习与实习计划，明确这一计划的目标、内容、时间和方式，并聘请学界知名导师与业界资深员工兼任创业导师，开展团队项目制实训，为学生提供体系化、周期性的见习实习专业指导。针对表现优异的学生，可采取预录用定向培养等方式，有效提升校企联合培养的精准度与一致性。同时，高校应建立完善的专业见习和实习评估机制，通过实地调研、调查问卷、访谈等方式广泛收集学生专业见习与实习相关数据，并将其作为调整改进见习实习内容的重要依据。企业要主动构建“实训基地+毕业实习+就业促进”人才培养模式，以此为契机建立健全高校毕业生“引育留用”全环节机制，提升企业对毕业生的吸引力。各地政府应为校企协同联动促就业提供良好的政策环境，如设立高校毕业生专业见习与专业实习专项资金、对特色人才培养成效突出的高校予以政策倾斜等。

第四，健全就业服务体系，进一步优化制度、拓展平台、健全人文关怀服务等。高校应建立“从毕业生求职、面试、入职到职后发展”的全链条就业服务指导体系，为他们提供就业指导、咨询、培训等服务，帮助其找到满意的就业岗位。针对高校“秋招”“春招”距离毕业时间较近、缺少实习过渡等问题，高校应在统筹校园招聘规模、时间、频次等因素基础上，将校园招聘适度提前，实现在校学习与实习就业“无缝衔接”。高校、企业、政府和社会组织等应广泛开展合作，创新就业服务方式，共同搭建全方位、多元化的就业信息服务平台，通过大型招聘、微招聘、访企拓岗、网上签约等多种方式为学生提供岗位筛选、精准画像、匹适专业、定向推送等全链条、一站式就业服务，帮助毕业生准确了解就业市场需求。

第五，健全法律法规体系，保障高校毕业生合法权益。政府须建立健全与毕业生就业相关的法律法规，明确毕业生合法权益的保护范围，以及侵害其合法权益应当承担的法律责任，并不断加强监督与执法力度，努力为毕业生营造公平公正的就业环境。高校要主动与政府部门对接，共同建立完善的投诉举报机制，鼓励毕业生在合法权益受到侵犯时及时维护自身权利。同时，政府和社会组织要主动为毕业生提供法律援助、心理咨询，帮助他们更好地维护自己的合法权益。

（作者：邓兆武，系鲁东大学亚太经济研究所所长）

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