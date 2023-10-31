原标题：家长督学，从解决问题到“高质量协同”

在重庆市渝北区空港新城小学，“家长督学”架起了家校沟通的桥梁。学校引导党员家长以“督学”的身份，融入学校管理、教育、教学、科研、考试、安全以及课外教育实践活动等各项工作中，用“督学”的眼光，观察与思考学校教育教学中的不足与问题，并鼓励其积极地向学校提出合理建议。

家长轮流驻校督学。全校各班依次轮流邀请两名督学家长对学校环境卫生、校园安全、食品安全、教育教学工作完成情况等方面进行监督。

年级家委会流动督学。年级家委会以流动督监为路径，通过访谈、座谈会、培训会等形式，全方位、多渠道解决家校在教育教学工作方面存在的隔阂与矛盾。

校级家委会定期督学。校级家委会从学校整体发展层面，定期对学校整体教育教学工作和家校共育工作进行督导。

联动社区督学。探索和构建以学校为主导的“学校教育、家庭教育、社会教育三结合”的育人模式，通过整合社区网络资源、参与学校质量分析会、开办社区学校等方式联动社区一起参与督学。

在督学过程中，学校搭建了问题同解机制。如，多渠道开通“我想说”通道，根据小组、家委主任、班主任、年级主任、学校的反馈流程，逐一反馈；每周班级沟通项目组长在班级群发出问题反馈表，梳理并反馈问题落实情况。

（记者邓晖采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)