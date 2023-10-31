原标题：在更大平台更广空间自在遨游

许志宏（左二）与团队一起做实验。受访者供图

戴着眼镜、看起来斯斯文文的台湾青年许志宏，把祖国大陆比作实现梦想的广阔海洋，“只要有决心、肯努力，大陆有良好的平台、广阔的空间，可以支撑个人发展以实现抱负”。

作为土生土长的台湾人，许志宏如今在大陆这片“大海”自在遨游。“最近我们又有个重要科研发现，与大众健康息息相关，具有理论和社会双重价值。”他兴奋地跟记者分享科研突破带给他的快乐。

在台湾博士毕业后，许志宏于2011年到美国哈佛大学担任研究员。2018年，他通过人才引进来到浙江大学医学院担任博士生导师。

说到来大陆发展的原因，许志宏表示：“一半为了情怀，一半为了发展。”

他从小对中国历史和传统文化特别感兴趣，但纸上得来终觉浅，他想去实地探究。同时，作为台湾的闽南人，他也有很强烈的寻根情结，想到祖先成长生活的地方去看一看。这是许志宏选择来大陆的“情怀”。

至于“为了发展”，许志宏坦言，作为科研工作者，平台很重要。近年来，浙江大学在生命医学相关领域大力投入，吸引了一大批国际上从事基础医学和生命科学研究的优秀科学家。“收到浙大的橄榄枝，能与这些优秀的科学家们一起科研攻关，对我来说是一大幸事。”许志宏说。

在采访中，许志宏还多次提到他有一个非常“坚忍而可爱”的团队。“疫情期间，因为科研工作无法中断，我们都自愿回到实验室，在办公室打地铺吃住近一周。”在许志宏看来，大陆除了有良好平台以及众多的发展机会，更有一群志同道合、愿意一起拼搏的可爱同伴，两岸青年携手打拼的模样，是融合发展的生动注脚。

身为在陆台青，许志宏在做好本职工作的同时，也积极为促进两岸青年交流、增进台胞对大陆的认识贡献力量。他认为，在大陆的台胞应该做两岸沟通的天然桥梁，帮助大陆的朋友理解台湾现在是什么样的，同时也尽力让台湾的亲朋好友知道大陆目前的发展状况。近年来，许志宏积极参加两岸交流活动，在海峡青年峰会等活动上发声，多次在两岸媒体撰文，以增进两岸的沟通和理解，促进人心相通。

杭州亚运会期间，许志宏幸运地成为传递“薪火”的火炬手，他还连续三年受邀出席全国政协办公厅等在北京人民大会堂举行的国庆招待会。“大陆邀请台胞共襄盛举，充分体现了大陆对台湾同胞的重视与尊重。对我个人来说，这既是荣光，也是责任。”许志宏呼吁台湾青年要有大历史观，希望更多台湾青年能够积极融入大陆快速发展的轨道，与志同道合的青年朋友一起为国家、民族的未来打拼，共同助力中华民族伟大复兴。

（记者 龚亮 陆健）

(责编：李昉、郝孟佳)