原标题：全球青年发展行动计划首批100个典型项目公布

记者从30日在京开幕的2023年世界青年发展论坛上获悉，全球青年发展行动计划首批100个典型项目对外公布。

全球青年发展行动计划由中华全国青年联合会、世界青年发展论坛组委会和各国青年组织共同实施，旨在打造落实全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程的项目示范平台、青年先锋社群等，通过遴选和推广典型项目，对项目青年骨干开展培训赋能，推动中外青年团结合作，为推动构建人类命运共同体汇聚青年力量。

自2022年下半年以来，该行动计划围绕消除贫困、消除饥饿与促进粮食安全、面向未来推进数字技术使用、气候行动与绿色发展、促进包容和公平的优质教育、促进青年健康与福祉、促进青年就业创业等7个优先主题，面向全球遴选了首批100个典型项目，覆盖六大洲43个国家。项目青年骨干平均年龄29岁，实施主体涵盖青年组织、高校、媒体、智库和社会企业等。

论坛现场，波黑“赋传统以新生”制衣项目、墨西哥“神奇科学”环保项目、新加坡“100位创意者计划”项目等负责人进行了展示。论坛期间，将通过全球青年发展行动计划博览会和高校巡展活动展示100个典型项目。

据悉，论坛还启动了世界青年发展论坛专项公益基金和全球发展青年先锋奖学金，发布《青年共同行动北京宣言》，配套举办“筑梦丝路”青年发展计划海外项目成果展。（记者黄玥）

(责编：李昉、郝孟佳)