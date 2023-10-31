原标题：四川宣汉：村镇地域文化标识育新风

“先苦后甜，苦黄连尝出了甜滋味……巴适！”近日，来自重庆开州的李先生一家，慕名来到四川省达州市宣汉县龙泉土家族乡黄连村旅游，当他们喝过黄连水和蜂蜜水后，竖起了大拇指。

黄连村，过去因贫穷而被当地人称作“中国苦村”。近年来，村党支部带领大家大力发展中药材产业，修建“土家山寨”，让村民吃上了旅游饭。结合本村盛产黄连和蜂蜜的特点，黄连村打造了“苦甜”文化标识，现在到黄连村去的游客，都会先喝一小杯黄连水，再喝一大杯蜂蜜水，体验“苦甜”文化，感受“苦村”变“甜村”的幸福。

不仅仅是黄连村，当下，宣汉县正努力打造“一村一品牌，一地一标识”，充分挖掘地方特色文化，打造村镇地域文化标识。

“多抓一把，不碍事！”每年七八月份，是享有“花果山”美誉的庙安镇青脆李成熟采摘的季节。面对络绎不绝前来采摘李子的顾客，果农们总是在称足了斤两之外，再习惯性地抓起一大把李子，塞进顾客的袋子。前来采摘李子的顾客纷纷感叹：“八庙村不仅李子青脆甘甜，村民也讲诚信、热情好客！”

君塘镇湾桥村利用宗族祠堂打造了“德文堂”。每年8月31日，组织全村小学一年级入学儿童到德文堂上“开学第一课”，系好人生“第一粒纽扣”；每年腊月二十四“扫尘日”，组织全村18岁青少年到德文堂上一堂“成人德育课”。“以‘德、文’为核心，着力弘家训、重传承、兴人文，培育良好民风！”湾桥村党总支书记符纯祥说。

大成镇结合当地的产业特色和浓厚的孝道文化，通过大力发展牛产业、修建牛文化展览馆、打造孝善大道、评选孝善典型等举措，逐渐形成崇德向善、自立自强的社会氛围。

目前，宣汉县全县37个乡镇（街道）200余个村（社区）、单位都形成了独有的村镇地域文化标识，村民的荣誉感大大增强，良好的社会新风越来越浓郁。

（记者 李晓东 通讯员 张平）

(责编：李昉、郝孟佳)