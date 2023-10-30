10月28日，北京印刷学院“赓续传承 笃志励新”办学65周年创新发展论坛在大礼堂举行，学校各级领导、嘉宾、校友代表和师生共聚一堂，总结65年办学经验，以奋发有为的精神面貌和追求卓越的创新精神，努力开启中国特色国际知名出版大学建设新征程。

北京印刷学院办学65周年创新发展论坛举行

北京市人民政府党组成员、副市长刘宇辉在讲话中指出，北京印刷学院始终坚持党的教育方针，坚持推动出版学科建设特色发展之路，坚持为党和国家事业发展、为新时代首都发展贡献力量的价值追求，在人才培养、学科建设、社会服务、高水平特色型大学建设等方面取得了优异成绩，迈出了服务文化强国、出版强国建设的坚实步伐。希望学校一如既往地坚定追求卓越的高远目标，坚定深化特色的发展之路，坚定服务发展的责任担当，加快构建高质量教育体系，办好人民满意的出版高等教育，为北京“四个中心”功能建设提供坚定支撑，助力新时代首都高质量发展。

中宣部出版局副局长、一级巡视员李一昕表示，希望北京印刷学院以办学65周年为新的起点，大力培养新时代优秀出版人才，着力构建科学完备的出版教研体系，努力提升出版学科专业竞争力，为担负起新的文化使命，建设文化强国、出版强国作出新的贡献。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕认为，办学65年来，北京印刷学院走出了一条特色鲜明的办学道路，为首都教育事业发展做出了积极贡献。希望学校始终坚持为党育人为国育才，全面落实立德树人根本任务；坚持高质量发展，开启高水平特色型大学建设新篇章；坚持加快形成新质生产力，不断提升服务首都高质量发展的支撑力和贡献力。

北京市大兴区副区长周冲表示，以北京印刷学院为代表的“京南大学联盟”高校与大兴区共同为建设首都南部发展新高地贡献了智慧与力量。大兴区将与学校在服务首都“四个中心”功能建设，落实大兴“三区一门户”功能定位，发展文化创意“高精尖”产业等方面，成为更加紧密团结的伙伴。

北京印刷学院党委副书记、院长田忠利在事业发展报告中回顾了学校的办学历史、发展历程和经验成就。他表示，北印的65年，是艰苦创业、不忘初心、文化传承的奋斗历程。学校将一以贯之推动人才培养、学科建设、科研创新、服务社会和国际交流，守正创新建设中国特色国际知名出版大学。

中国传媒大学党委书记廖祥忠代表兄弟院校致辞。他表示，北京印刷学院作为新中国出版特色高等教育发展历程的开创者、践行者和推动者，以精准的办学定位、鲜明的办学特色，为中国出版事业发展做出了卓越贡献。中国传媒大学愿与北印继续携手前行、交融并进，在中国式现代化建设征程中，共同服务文化强国、教育强国建设和新时代首都发展。

中国新闻出版研究院院长魏玉山代表行业单位致辞。他表示，作为享誉业界的特色型高校，北京印刷学院为出版印刷行业发展作出重要贡献。多年来中国新闻出版研究院与学校密切合作，助力行业发展，担当时代使命，今后将继续深化合作，携手共进，共同谱写新时代出版印刷行业新篇章。

长期扎根西部、服务行业的1991级校友代表朱国友表示，“传承弘扬印刷文明，创新发展出版文化”的办学使命激励着一代代北印学子投身出版印刷行业，服务文化强国建设。校友们将相互支持勉励，与母校携手并肩，共创未来。

捐赠校友代表、北京冬奥会开幕式视效总监王志鸥发言，表示自己的捐赠用于设立黑弓文化创新奖，希望以此支持师生在新时代文化强国道路上锐意进取，砥砺前行。

会上，学校与多家单位共同签署战略合作协议，继续深化校地资源互动和产学研一体化，推动产教融合、科教融汇，促进成果转化，更好服务经济社会文化发展。北京市委宣传部和学校共同为“大思政课”实践教学基地代表授牌。

为全面落实文化强国战略部署，建设集科研、教学和社会服务于一体的研究平台，学校还成立马克思主义出版理论研究中心，强化中国特色出版学科的基础理论研究；成立出版美学研究中心，为服务国家和首都文化发展，提供理论和实践研究的智力支持；成立古籍出版传播中心，为推动中华优秀传统文化创新发展汇聚力量。

会上，学校党委常委、副院长刘杰民发布了《北京印刷学院服务北京全国文化中心建设行动计划》。当日，学校还举办了服务北京全国文化中心科技成果推介会，配合行动计划，进一步对接政府和企事业单位需求，推进学校科技创新成果转化落地。

来源：北京印刷学院

(责编：郝孟佳、熊旭)