人民网北京10月30日电 七秩北体，薪火相传。10月28日上午，北京体育大学举行建校70周年纪念大会。

北京体育大学党委副书记、校长张剑以“追求卓越铸就七秩风采 使命召唤续写时代华章”为题致辞。他指出，70年来，学校始终与国家、民族同呼吸、共命运，在中国体育发展进步的过程中，勇担重任，拼搏奉献；始终坚守立德树人初心，始终坚持科教兴体理念，始终强化社会服务功能，始终站在社会发展、时代进步、体育振兴的前沿。一代代北体人秉持“追求卓越”的校训，在攻坚克难中探索，在砥砺奋进中开拓，投身体育强国建设的神圣事业和民族复兴的伟大征程。

张剑表示，站在建校70周年的新起点上，北体将牢记嘱托，以更大的决心、更强的信心，奋进新征程，建功新时代。将始终不渝为党育人、为国育才；将始终不渝以体为本、守正创新；将始终不渝追求卓越、矢志一流。学校将坚持发扬“使命在肩、奋斗有我”的时代精神，坚持走综合性、高水平、有特色的发展道路，在体育强国建设和中华民族伟大复兴的新征程中，交出“强国建设、北体何为”的优异答卷，续写体育报国的时代华章。

国际奥委会主席、北京体育大学名誉教授托马斯·巴赫在视频致辞中说，七十年来，北京体育大学为中国体育发展和奥林匹克运动作出了突出贡献。2022年北京冬奥会再次让奥林匹克大家庭感受到了中国人民对奥运会的满腔热情以及北体人对奥运会的真情实感。祝愿北体大在下一个七十年乃至更久远的未来再创辉煌。

会上，中央民族大学党委副书记、校长郭广生作为国内高校代表致辞。加拿大阿尔伯塔大学校长比尔·弗莱纳根作为国外高校代表以视频方式致辞。北京体育大学教授、博士生导师、全国政协委员鲍明晓，2023级研究生冠军班学生、2020年东京奥运会女子蹦床冠军朱雪莹，俄罗斯体育部部长奥列格·马迪钦，克罗地亚奥委会主席兹拉特科·马泰沙分别作为教师代表、学生代表、海外校友代表发言。

第七届中外大学校长体育论坛同期举办。本次论坛包括主旨报告和圆桌论坛两部分，以“体育价值与大学使命”为主题，邀请来自德国、日本、俄罗斯、美国、英国及国内知名体育院校校长、教育专家、师生代表齐聚一堂，共议新时代背景下体育的价值发展与大学使命担当，携手共赴高等院校发展的新征程。（孙竞、实习生萧丹妮、实习生崔丽君）

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