人民网北京10月30日电 （记者孙竞）29日，由中国高等教育学会等主办的推进高校业务一体化和智能化建设研讨会在浙江杭州举办。

中国高等教育学会监事长孙维杰表示，加快推进教育数字化战略行动，助力高等教育高质量发展，是当前高等教育加快改革和发展的重要任务和重要内容。他指出，高校业务一体化建设是教育数字化转型升级、可持续发展的必由之路；高校智能化建设是高等教育数字化发展的正确方向；扎实做好高校业务一体化和智能化建设是高质量推进教育现代化的有效途径。高校要继续做好数字化发展顶层设计，成立专业化组织，确保各系统的互通性和兼容性，保障教育数字化可持续发展。

中国学位与研究生教育学会副会长、浙江大学发展委员会副主席陈子辰提出，推进高校业务一体化和智能化建设要坚持党建引领，持续数字赋能；关注顶层设计，统筹资源部署；夯实数据基座，强化数据治理；智能转化应用，释放数字潜能。他表示，在数字技术正全面融入经济、政治、文化、社会的各领域和全过程背景下，高等教育作为传授、创造先进知识和技术、培养党和国家需要的时代新人的前沿阵地，有能力、更有责任将视野聚焦前沿，创见未来。

华中师范大学党委常委、副校长李鸿飞，荆楚理工学院党委副书记、校长刘建清，江苏电子信息职业学院党委书记申高青，浙江工贸职业技术学院党委副书记、校长余闯，金华职业技术学院党委委员、副校长张雁平，浙江大学信息技术中心主任、智云实验室主任陈文智，浙江大学本科生院副院长兼教务处处长江全元，浙江工业大学学校信息化办公室主任陈云峰等三十余位专家学者在论坛上作报告，分享了各高校在数字化领域的探索与思考。

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