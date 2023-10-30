人民网北京10月30日电 （记者孙竞）29日，首都师范大学学前教育学院君颀书院成立仪式举行。

据介绍，君颀书院以我国著名的学前教育家、北京幼儿师范学校首任校长何君颀先生名字命名。书院秉持素养为基、学术为翼、国际视野、产出导向的“四位一体”教育理念，建构双导师培养制度、多样态课程体系、全领域实践教学、国际化办学模式、全过程科研探索的“五位一体”育人模式。

记者了解到，君颀书院通过普通高考提前批次录取学生，入学后实行四年一贯制培养，实施小班化教学，采用高端学术讲座、对话学术大家、学术科研论坛以及走进教育现场等多样态培养形式。大一至大四期间，书院为每位学生聘请双导师，以项目式学习、探究性学习、学术活动、实践研究等方式夯实研究基础，并通过派赴国内外大学进行交换访学的形式扩展视野，培养新时代学前教育的专业青年领军人才。

北京市人大常委会教科文卫委办公室主任、首都师范大学教育学院教授、博士生导师孟繁华担任书院名誉院长，首都师范大学学前教育学院院长康丽颖担任书院院长。君颀书院专家指导委员会、校内和校外导师团队也于当日成立，国内外学前教育领域知名学者、北京市知名幼儿园园长分别受聘为专家指导委员和校外导师。

首都师范大学党委书记缪劲翔表示，本科层次人才的书院式培养，是学校实施“攀登计划”的重要举措，也是培养卓越教师的重要实践。首师大将举全校之力，支持君颀书院建设。

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