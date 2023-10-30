人民网北京10月30日电 29日，首都医科大学新校区（校本部）举行项目开工动员大会。新校区“落户”北京市大兴区，包括校本部、研究型医院、首都医学科学创新中心三大建设项目。其中，校本部土地面积约1100亩，预计2028年投入使用。

开工动员大会现场。校方供图

据悉，首医新校区选址于大兴生物医药基地北扩区，以建设国际一流研究型医科大学为目标，规划设计理念定位为聚焦教研结合、强化师生互动、突出学科融合的“未来医学院”。

北京市政府党组成员、副市长刘宇辉在致辞中表示，市委市政府高度重视首医的建设和发展，首医新校区（校本部）项目已经列入了2023年市重点工程、城南行动计划重点项目。希望首都医科大学牢牢把握历史机遇，以新校区建设为契机，对标国际一流的研究型医科大学，培养人民满意的健康守护人，为教育强国、健康北京健康中国建设、京津冀协同发展战略实施、首都“四个中心”功能建设提供强大的智力支撑和人才保障。

首都医科大学校长饶毅指出，在北京市委市政府的高度重视、北京市多个委办局和大兴区鼎力支持下，建立由新校区（校本部）、首都医学科学创新中心、研究型医院三位一体组成的“新首医”，密切融合医教研产，助推学校迈向国际一流研究型医科大学。首医将把绿色校园、智慧校园、人文校园建设贯穿新校区建设全过程，努力打造一所与国际一流研究型医科大学相适应的“既好用、又好看”的新校园。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕在致辞中表示，“新首医”是市委市政府挂牌督建的教育系统头号重点工程。加快推进首医新校区建设，不仅是为了建设全国一流高校、推动非首都功能疏解，更是为了构建一个由学校、医学科创中心、研究型医院及首医附属医院共同组成的“大首医”医疗与医学研究体系，在北京南部打造“医教研产”深度融合的世界医学科技创新集群和医药创新产业高地。他对新校区建设提出四点希望，一要规范施工保质量，二要加快建设保进度，三要通力配合树标杆，四要严格管理保安全。（李依环、实习生萧丹妮）

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