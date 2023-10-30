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来溪口，体验乡村艺术街区（民生新事）

2023年10月30日08:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　溪口村艺术街区一景。
　　百丈镇微融媒体中心供图

　　事件

　　传梭博物馆、农历博物馆、鑫藏修书屋、人人三小时公益加油站、蔡志忠文化馆、红曲飘香非遗体验馆、玩竹工社竹艺体验馆、所氏圆竹家居馆、海飘来艺术馆……走进浙江省余杭区百丈镇溪口村，各种不同特色的艺术体验馆琳琅满目、目不暇接，沉浸式的体验不断吸引着各地游客。

　　乡风文明是乡村振兴的目标之一，文化振兴是重要方面，因此，打造别具风格的乡村艺术街区就是乡村振兴的应有之义。溪口村党委明确艺术与共富融合发展的艺术乡建促乡村振兴思路，通过开展艺术乡建，创新探索“艺术+民宿”“艺术+研学”等乡村发展新模式，让越来越多的村民享受到艺术与乡村振兴共融发展带来的甜头。

　　竹产业是余杭区的特色产业，将竹艺术的推广和发展融入共同富裕中，余杭区一直在探索。余杭区结合“余上富美”共富工坊，通过扶持政策和名师、名品、名校、名基地、名企业“五名”工程，实施“党建联建”等赋能举措，成立竹产业链共富工坊联合体。所氏竹业圆竹公社、万竹工社竹艺体验馆等一大批文艺主体加入共富工坊，通过直播带货、开设毛竹手工艺深加工技术培训班、推广竹手工艺品等方式，培养村民的制作技艺，帮助村民增加收入，不断推进共同富裕。

 

　　点评

　　让艺术与乡村双向奔赴

　　张一琪

　　“明月松间照，清泉石上流。”“寒山转苍翠，秋水日潺湲。”……每每读到唐代诗人王维的山水田园诗，就被诗人描绘的乡村田园景色所折服。现今，快节奏的城市生活，让越来越多艺术家、青年创客选择乡村，采风创作、扎根创业。

　　这对处于振兴中的乡村来说是一件好事。艺术家、青年创客等可以为乡村带来浓厚的艺术气息，提升村民的艺术素养，陶冶情操，对提升乡风文明有着极大的益处。同时，乡村还可以打造艺术街区等文旅产业，吸引客流，增加收入，可谓一举两得。

　　愿景美好，事在人为。如何把契机转化为现实，需要乡村下大力气，不仅要为艺术家、青年创客等提供优质的服务，还要引导好村民参与其中，让艺术与乡村实现双向奔赴。

　　双向奔赴离不开政策支持。如今，党和国家正在全面推进乡村振兴，各地应该因地制宜，为像艺术街区、博物馆、文化体验馆等文旅产业发展提供政策支持，让文化能进来、留得住。

　　落实政策、提供服务、带动村民，这些都离不开基层党组织。一个有能力、有创造力的乡村党组织将会产生事半功倍的效果。因此，要不断加强乡村党组织建设，让党组织在发展文旅产业、提升乡风文明、推动乡村振兴的过程中发挥更大作用。

(责编：李昉、李依环)

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